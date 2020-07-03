屏東市長林恊松因案遭羈押　縣議會前議長程清水「第二度代理」

▲屏東市長林恊松因涉及代表會主席任內購買茶葉案被收押，由屏東縣議會前議長程清水（右）代理 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市長林恊松2日因涉及代表會主席任內購買茶葉案被收押，屏東縣政府指派縣議會前議長程清水代理，今3日在公所4樓禮堂舉行代理市長宣誓就職曁交接典禮，由屏東縣政府民政處處長鄭文華主持，縣府主計處科長陳幸妤監交，屏東市公所主任秘書李英宗將市長印信交給代理市長程清水。這是程清水第二次代理屏東市長，他表示，在代理市長過渡期內，將以安定人事、鼓勵士氣、為民服務不打烊，延續市政的推動。

▲▼程清水致詞。

縣政府民政處長鄭文華表示，這次潘縣長再度邀請前議長程清水出馬代理屏東市長，可謂「三顧茅廬，何況程代理市長在前次代理市長任內，政績有目共睹，他相信程代理市長不但有智慧也有能力，解決多年市政沈疴，為市民做更好服務。

程清水擔任過7屆屏東縣議員與2屆屏東縣議長、1屆副議長的程清水，今年73歲，與潘孟安有深厚的友誼。

程清水表示，他是昨天下午接獲潘縣長請託再次代理屏東市長，潘縣長表示，屏東市是全縣首善之區，不可一日群龍無首，市政的推動更需無縫接軌，日新月異，加速地方發展，所以他才決定接受。

在代理市長過渡期間，為鼓勵士氣，公所人事保持穩定不動，期待結合市公所團隊，全力推動為民服務不打烊。他強調，市政工作千頭萬緒，不是只靠市長和市政團隊，更需要里長、代表們的全力支持和配合，他拜託大家能支持他並和他一起全力以赴。

雖然代理市長宣誓就職曁交接典禮昨天才決定，但今天前來觀禮的里長、代表卻非常踴躍，程代理在宣誓就職典禮結束後，也私下針對市民關心的屏東市鄰里整併問題表示，該修正內容已送代表會，將於7月7日至9日代表會臨時會中討論，他也會盡力和代表會做好溝通工作。