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台南噁男扮大姊姊誘拐兒童自慰開直播　法院裁定羈押禁見

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▲台南市警三分局破獲30歲賴姓男子涉嫌兒童及少年性剝削案，目前至少30人受害，被台南地院裁定羈押、禁見禁止通信。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南檢警破獲30歲賴姓男子涉嫌兒童及少年性剝削案，目前查出至少30人受害，賴男被台南地院裁定羈押、禁見禁止通信。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

30歲賴姓男子涉嫌以「大姊姊」假冒網路身分，以贈送遊戲點數、道具、寶物利誘兒童拍攝猥褻照片、影片，直播裸體、自慰，變態側錄收藏，若被害人反悔，賴男即威脅「把影片傳給父母」或「要到學校找你」等言語威脅被害人就範，檢警查出至少30人受害，檢方向台南地院聲押禁見，法官於下午裁定羈押禁見禁通信。

台南地院行政庭長林福來指出，台南地檢署聲押賴姓被告案，經法院值班法官訊問後，斟酌被告對於移送事實認罪與否之態度，以及卷內事證認被告犯違反兒童及少年性剝削防制條例第32條第1項，第36條第2項，第38條第1項之罪，嫌疑重大，且參酌被告犯案情節，認被告有滅證、串證之虞，應予羈押，並禁止接見通信。

▲台南市警三分局破獲30歲賴姓男子涉嫌兒童及少年性剝削案，目前至少30人受害，被台南地院裁定羈押、禁見禁止通信。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，30歲賴嫌於網路遊戲中結識數10名兒童，利用被害兒童無經濟能力，且年幼思慮未臻成熟，以通訊軟體line為工具誘使兒童拍攝猥褻照片、裸體自慰影片或視訊，賴男以「大姊姊」假冒網路身分，降低兒童戒心，並以贈送遊戲點數、道具、寶物利誘兒童拍攝猥褻照片、影片，若被害兒童事後反悔，賴男即以「要把影片傳給你爸媽」或「要到學校找你」等言語威脅被害兒童就範，行徑相當惡劣，受害兒童家長均不知情。

▲台南市警三分局破獲30歲賴姓男子涉嫌兒童及少年性剝削案，目前至少30人受害，被台南地院裁定羈押、禁見禁止通信。（圖／記者林悅翻攝，下同）

案經報請台南地檢署檢察官林慧美指揮偵辦，檢察官林慧美7月1日指揮三分局持搜索票前往賴姓被告住處進行搜索，查得賴姓被告係自2019年1月27日至2020年3月25日間，透過網路或手機遊戲「第五人格」、「極速領域」結識亦有打玩該等遊戲之兒童、少年後，續以通訊軟體ＬＩＮＥ暱稱「果果」、「咦呦嘿」、「小猪猪佩騎」、「老鼠♡大米」進行聯繫，並以贈送點數商品等為對價關係、或佯裝為年齡相近之女性，騙取信任、或以要前往兒童或少年就讀之學校等脅迫方式，誘使或脅迫多名兒童、少年拍攝裸露胸部或下體之猥褻照片、影片，目前初步統計，受害兒童或少年人數約30人。案經檢察官訊問後，認被告犯罪嫌疑重大，並有湮滅證據或串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

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