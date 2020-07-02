離奇！彰化小客車衝落溪　「拖鞋、手機」在車內…駕駛失蹤

▲鹿港警方清晨發現有車停在溪底。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化鹿港鎮環河南路2日清晨被民眾發現1輛白色自小客車衝落洋仔厝溪，整台車半邊入水，一旁還留下一雙拖鞋，車主只留下手機，警方調閱附近監視器，發現該車(1)日深夜11時許有行經該處，隨即通報消防人員到場下水救人，至今已經搜尋9小時，人也尚未尋獲，到底這名男子人到哪裡去了，一切都有待警方進一步調查。

▲彰化第三消防大隊進入溪底搜索。

彰化消防局第三消防大隊上午7時50分許接獲鹿港警分局員警通報，鹿港鎮環河南路三段旁疑似有民眾落水，緊急派遣鹿港、線西、和美等3個消防分隊出動各式消防車輛3台，救護車1台，救生艇2台，到場進行救援任務。

據初步了解，警消人員到達現場發現車已停在溪底，車門鎖著，鑰匙不在，車內只留手機，警察由右後窗破窗，現場進去搜尋兩次都並未找到有溺者，只好請拖吊業者到場，將車輛吊起，人員再進入搜尋，已將車輛吊離岸邊，車內未發現人員，並已下船艇搜救，空拍機岸邊搜尋。

▲消防大隊出動空拍機展開救援行動。

搜尋至今9小時過去，天色也漸暗，人也尚未尋獲，消防人員仍持續搜索，不放棄任何一線希望，至於這名男子因何原因要落水還是有其他不明原因，都有待警方進一步釐清真相中。

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