LG傳於2021年初發布「可捲曲」手機！　新研發項目名為「B Project」

▲據傳LG可能推出可捲曲的手機。（圖／取自phoneArena）



記者謝仁傑／綜合報導

摺疊機不夠看了！LG計劃在明年初推出可捲曲的手機，據韓媒《THEELEC》報導，LG已經開始在位於平澤的工廠生產該設備的原型，消息人士指出，該項目被稱為「B Project」。LG移動業務已面臨連續20個季虧損，或許是希望透過重新樹立對消費者的品牌形象來提振士氣。

有關LG的可捲曲手機傳聞已經有一段時間了，甚至還傳出一項專利，我們可以期待它在未來會讓手機往橫向擴展，即顯示器可以橫向展開。外媒指出，這需要柔性的OLED顯示器才做得到。

據傳中國顯示器製造商京東方正在與LG電子共同開發所需要的顯示面板，消息人士表示，這不一定會比可摺疊顯示器更難實現，因為可滾動顯示器能將壓力分散到更大的區域，但用於設備的設計和材料必須支援顯示面板。

自從LG將大部分手機製造轉移到越南後，該公司在平澤的手機廠只剩下一條生產線，LG去年表示，它將擴大原始設計製造商對中低階手機的使用。

現階段LG顯然不打算和三星或華為在同一個領域競爭，而是轉向建立創新手機的戰略，期望透過成為新市場的先行者來逆轉企業近年的挫敗形象。

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