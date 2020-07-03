港版國安法「10種台灣人雖遠必誅」　呂秋遠：說有罪就有罪

▲港版國安法上路之後，部分民眾擔心出國旅遊可能會莫名其妙被抓。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃翊婷／綜合報導

港版國安法6月30日正式生效，讓兩岸議題再次掀起熱議。律師呂秋遠2日晚間在臉書貼出一篇1282字的長文，列出「10種比較危險的台灣人」，例如曾在網路上發表台獨言論、喜歡拿中華民國國旗等等，不論這些人在哪裡，「中國政府都有管轄權，雖遠必誅。」

對於部分民眾擔心港版國安法上路之後，前往香港或是與中國簽署引渡條約的國家旅遊，是否會被特務抓走，甚至面臨生命危險。對此，呂秋遠在文章中解釋，這套法律可惡的地方是香港人以後不論做什麼事，都有可能被認為是在分裂國土，「反正我說你有罪就有罪，可以在內地受審，由內地人民法官審理，這種情況下，每個都認罪，每個都是反革命。」

▲港警1日以涉嫌違反「港版國安法」逮捕一名攜帶港獨旗的男子。（圖／翻攝香港警察）

那麼香港以外的人是否也要跟著緊張，呂秋遠認為美國和歐洲人其實不用，畢竟要大老遠跑去抓人實在很沒必要，引渡也不是那麼簡單的事，還有可能引起更多憤怒和危機，但台灣人與香港人是最有機會被列入犯罪名單的，其中有10種台灣人比較危險。

1.曾在網路上有偏台獨言論，或者轉分享反中、支持民主自由評論。

2.喜歡拿中華民國國旗、唱中華民國國歌。

3.前往中國或香港會說是「出國」。

4.支持民進黨、時代力量、基進黨。

5.曾參與中國非官方組織合作或募款，幫助推動市民社會力量。

6.曾在中國工作或求學時，公開抱怨中國政府腐敗，或私下宣揚個人理念。

7.雖然在中國工作或求學時沒抱怨過，但親友符合上述6項特徵之一。

8.在中國工作或求學時沒抱怨過，但與中國人有私人恩怨（對方可能有點背景）。

9.住在台灣，卻曾參與中國、香港的政治活動。

10.曾口頭或募款支持西藏、新疆等組織理念或行動。

呂秋遠坦言，依據這套法律不論這些人在哪裡，中國政府都握有管轄權，而且雖遠必誅，所以可以理解民眾為什麼會擔心，但他還是選擇為了自己的生活方式捍衛自由到底，「如果真有那麼一天的話，那就來吧！」