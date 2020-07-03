　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

逆向硬切害公車急剎乘客摔破頭　女駕駛掰「司機好凶」嚇到肇逃

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

關姓女子去年1月11日上午7時許開車違規，導致公車司機剛起步就得緊急剎車，陳姓乘客不慎撞到投幣箱，導致臉部受傷，她卻直接肇逃，事後挨罰6000元、吊銷駕照3年，還提告反咬公車司機口氣不好，讓她感到很害怕才會離開現場。不過，基隆地院法官認定關女肇逃是事實，最後裁定駁回，全案仍可上訴。

▲▼ 武漢肺炎,公車上吃東西,沒戴口罩。（圖／記者姜國輝攝）

▲陳姓乘客在公車上跌倒，臉上撞出7公分的傷口。（示意圖／記者姜國輝攝，與本案無關）

關女在判決書中主張，當時她開車準備送孩子去幼兒園上課，原本是跟在公車後面，行經百福社區附近時看到公車有乘客在上下車，沒有細想就超車往前，接著發現公車右前側有一個較寬的停車位，於是打雙黃燈示意緊急停車，「事故發生當下兩車並無碰撞，況且蘇姓司機態度較為激動、不友善，我車上還有孩子，不知道他說的是真是假（指害乘客受傷），當下深感害怕才會離開。」

關女強調，後來收到罰單才知道這起事件被警方認定是肇事逃逸，不僅挨罰6000元，還要吊銷駕照且3年內不得考領，因為住處位於基隆的山區，每天都要開車載孩子到台北市上課，如果沒辦法開車會很不便，民事部分也已經與受傷的陳姓乘客達成和解，希望法官能網開一面，不要吊銷她的駕照。

▲夜間叫車,夜間搭計程車。（圖／ETtoday資料照）

▲關女聲稱每天都得開車到台北市接送小孩上下課。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

基隆地院法官調閱事發路段的監視器畫面，發現關女的確是逆向跨越車道超車，再往右偏駛至公車的前方，然後轉往車道外的路邊臨時停車，導致公車一起步就要緊急剎車，雙方之間的車距小於一輛小客車的距離，可見陳姓乘客因為碰撞所受到的傷害，與她開車違規有關。

至於肇逃一事，由於關女在庭上自稱，「公車司機的口氣不好，不知道他講的是否真實，情急之下我就離去了」。法官認為，這等同於她自認在上述時間、地點有肇逃的違規行為，縱使已經達成和解，也履行民事賠償，但這部分與肇逃事實無關，因此難以採信，最後裁定駁回告訴，維持原處分，全案仍可上訴。

ET快訊
「三倍券」領取神分析！紙本2大優勢贏過「綁定信用卡」
快訊／美堤河濱公園驚見浮屍！民眾散步嚇傻　警急打撈調查
離婚伊能靜11年…庾澄慶按讚挺「你們這些壞人為什麼黑她」！網
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

已婚女醫偷情健身教練「5年生2娃」　綠帽夫竟告不成！原因曝光

「新店葉問」還原真相！揮拳單挑轎車駕駛　遊覽車司機打臉網友

沒戴口罩被攔下…黑衣眼鏡男「暴走大鬧高鐵站」　下巴45°仰角狂嗆：公X小

快訊／美堤河濱公園驚見浮屍！民眾散步見「她」漂水面嚇傻　警急打撈調查

逆向硬切害公車急剎乘客摔破頭　女駕駛掰「司機好凶」嚇到肇逃

高雄七賢「警局旁賣淫」！應召業者手法大曝光　就算被抄也沒事

快訊／台東南王路橋口清晨車禍！女騎士遭撞「滑行10m」　搶救無效亡

已婚女醫偷情健身教練「5年生2娃」　綠帽夫竟告不成！原因曝光

高雄「淫窟大樓」直擊！外籍女被騙下海　「暈船老司機」臥底揭真相

大咖藝人經紀吸毒老闆「顛峰時期」年賺破億　住3000萬內湖豪宅！近期慘況曝

暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

FUJACOOK專訪上字

《命中注定》邢昭林小手不安分　偷掐梁潔的腰...害羞暴走！

詭異水聲傳車廂！酒醉男高鐵尿尿 行李全遭殃...網怒：沒有水準可言

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

林志穎「英文」慘輸4歲雙胞胎兒ＸＤ　神模仿Kimi《爸爸去哪兒》哭哭表情

李榮浩x周深邊換古裝邊唱《當》！　Angelababy驚呼：也太好聽了吧

沒戴口罩被攔下…黑衣眼鏡男「暴走大鬧高鐵站」　下巴45°仰角狂嗆：公X小

快訊／美堤河濱公園驚見浮屍！民眾散步見「她」漂水面嚇傻　警急打撈調查

逆向硬切害公車急剎乘客摔破頭　女駕駛掰「司機好凶」嚇到肇逃

高雄七賢「警局旁賣淫」！應召業者手法大曝光　就算被抄也沒事

快訊／台東南王路橋口清晨車禍！女騎士遭撞「滑行10m」　搶救無效亡

已婚女醫偷情健身教練「5年生2娃」　綠帽夫竟告不成！原因曝光

高雄「淫窟大樓」直擊！外籍女被騙下海　「暈船老司機」臥底揭真相

大咖藝人經紀吸毒老闆「顛峰時期」年賺破億　住3000萬內湖豪宅！近期慘況曝

高雄「極樂淫窟」曝光！　老司機揭「關鍵字」視察：選妃選到腳軟

「新店葉問」還原真相！揮拳單挑轎車駕駛　遊覽車司機打臉網友

超貼心水果攤阿姨標語又來了！網紅鼻酸直呼：「拯救了我！！」

狂賣20幾年！台南老饕私藏土魠魚羹　肉嫩、紅燒湯鹹香濃郁

坐擁林口新國門影視金三角燙金門牌！玄泰PTW絕版低公設地標宅

快艇團隊爆出1人確診「關閉場館」　籃網曾考慮直接到奧蘭多集訓

獼猴染疫28天內免疫！北京研究：短期不會再次感染新冠肺炎

指考登場！蔡英文PO「蔡阿才准考證」考場在這…網友被萌翻：祝考上台大醫

韓國瑜任內「填平地下道」…代理市府拆除？韓粉PO照批：高雄市怪現象

買低樓層「想選露台戶」多出5坪空間曬被！　網曝致命傷：瞬間滅火了

新手買房超實用「驗屋清單」　2張圖讓你秒懂必驗5重點

假日沒人潮+外送正夯　內科餐廳難經營！洲子街5店面空3間

拂曉屠村134死！男女焦屍堆疊塞滿屋　馬利屠殺現場曝光了

社會熱門新聞

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

女醫戀上教練生2娃　夫慢20天輸了

東區ZARA前車震　下場曝光

高雄「淫窟大樓」直擊　老司機臥底揭真相

單挑轎車駕駛　遊覽車司機說話了

高雄極樂淫窟曝！　老司機選妃到腳軟

阿嬤每天找鮮肉人夫到家裡「幫忙」…正宮察覺真相心碎

淫狼消防員性侵害命　17歲少女悲慘身世曝

1歲兒遭安全帶勒死　家長少了這一步

醉女失控咆哮！以「超巨車頭燈」逼近警方被壓制

大咖藝人經紀老闆吸毒　近期慘況曝光　

即／美堤河濱公園驚見浮屍　警急打撈調查

獨／分局長臉綠了！上任第2天「黑槍狂放炮」

更多熱門

相關新聞

高雄試辦　掃QR code搭公車

高雄試辦　掃QR code搭公車

進入數位化的時代，多數人都是一機在手，交通部長林佳龍表示，推動交通服務數位轉型，先從行動支付開始，預計由高雄市公車試辦，只要掃QR code，就能搭乘公車，後續將再透過補助推廣至公路客運。

北市婦買菜遭公車撞死　民眾撐傘遮陽

北市婦買菜遭公車撞死　民眾撐傘遮陽

台南市首部無人自駕公車領牌

台南市首部無人自駕公車領牌

即／北市大同區公車事故！86歲婦遭撞送醫亡

即／北市大同區公車事故！86歲婦遭撞送醫亡

北市公車運價漲0.7元　提高乘客保額200萬

北市公車運價漲0.7元　提高乘客保額200萬

關鍵字：

基隆地院公車肇逃

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

8年睡遍3000人！20歲高顏值正妹「組4大金剛」激戰男伴

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

雙胞胎「慘遭忌妒拉布拉多咬爛」爆肚雙亡

他嗑藥太嗨全家殺光！6歲女兒哭求仍慘死刀下

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

首例！新冠肺炎患者勃起4hrs　抽出滿滿血栓

女醫戀上教練生2娃　夫慢20天輸了

東區ZARA前車震　下場曝光

范范被砲「哈佛說謊」！律師揭關鍵：別怪她

「強對流雷雨」炸全台　6縣市高溫燈號

愛莉莎莎「低收入戶」開箱！網哭了

孩沒見狗爆哭　媽解釋去美容遭疑

好市多「消暑神飲」賣瘋！他默默也搶了一箱...

台灣工人「生吃活蝙蝠」錄影讚：甘甜美麗

更多

最夯影音

更多
暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋

暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋
【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

FUJACOOK專訪上字

FUJACOOK專訪上字

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面