逆向硬切害公車急剎乘客摔破頭　女駕駛掰「司機好凶」嚇到肇逃

記者黃翊婷／綜合報導

關姓女子去年1月11日上午7時許開車違規，導致公車司機剛起步就得緊急剎車，陳姓乘客不慎撞到投幣箱，導致臉部受傷，她卻直接肇逃，事後挨罰6000元、吊銷駕照3年，還提告反咬公車司機口氣不好，讓她感到很害怕才會離開現場。不過，基隆地院法官認定關女肇逃是事實，最後裁定駁回，全案仍可上訴。

▲陳姓乘客在公車上跌倒，臉上撞出7公分的傷口。（示意圖／記者姜國輝攝，與本案無關）

關女在判決書中主張，當時她開車準備送孩子去幼兒園上課，原本是跟在公車後面，行經百福社區附近時看到公車有乘客在上下車，沒有細想就超車往前，接著發現公車右前側有一個較寬的停車位，於是打雙黃燈示意緊急停車，「事故發生當下兩車並無碰撞，況且蘇姓司機態度較為激動、不友善，我車上還有孩子，不知道他說的是真是假（指害乘客受傷），當下深感害怕才會離開。」

關女強調，後來收到罰單才知道這起事件被警方認定是肇事逃逸，不僅挨罰6000元，還要吊銷駕照且3年內不得考領，因為住處位於基隆的山區，每天都要開車載孩子到台北市上課，如果沒辦法開車會很不便，民事部分也已經與受傷的陳姓乘客達成和解，希望法官能網開一面，不要吊銷她的駕照。

▲關女聲稱每天都得開車到台北市接送小孩上下課。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

基隆地院法官調閱事發路段的監視器畫面，發現關女的確是逆向跨越車道超車，再往右偏駛至公車的前方，然後轉往車道外的路邊臨時停車，導致公車一起步就要緊急剎車，雙方之間的車距小於一輛小客車的距離，可見陳姓乘客因為碰撞所受到的傷害，與她開車違規有關。

至於肇逃一事，由於關女在庭上自稱，「公車司機的口氣不好，不知道他講的是否真實，情急之下我就離去了」。法官認為，這等同於她自認在上述時間、地點有肇逃的違規行為，縱使已經達成和解，也履行民事賠償，但這部分與肇逃事實無關，因此難以採信，最後裁定駁回告訴，維持原處分，全案仍可上訴。