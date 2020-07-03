要找杜魯道說話！加拿大軍人持「多支槍械」闖入總督官邸

▲加拿大軍人駕駛車輛闖入總督官邸麗都廳，持大量槍械要找總理杜魯道談話。（圖／路透，下同）

實習記者曾筠淇／綜合報導

加拿大武裝部隊軍人在當地時間2日駕駛輕型貨車進總督府「麗都廳」（Rideau Hall），身上持有多支槍械，他聲稱因對政府對於新冠肺炎的處理方式感到失望，想要與總理杜魯道（Justin Pierre James Trudeau）進行交談，還好杜魯道一家人事發當時並不在家。

據加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）報導，在2日早上6時30分許，有一名軍人持一支步槍和兩支彈槍（shotguns）開車行經總督府「麗都廳」。該名軍人表示，因為最近失業，加上對政府處理新冠肺炎的方式感到失望，因此想與總理進行交談。

加拿大軍隊的聲明指出，這名男子正是加拿大武裝部隊的成員，目前正在與皇家加拿大騎警（RCMP）密切合作，不過由於「皇家騎警是主要調查機構，因此我們此時不宜進一步發表其他資訊」。

皇家騎警昨日傍晚發出的聲明指出，持槍械的犯罪嫌疑人在早上8時30分被捕，且已被警方拘留進行詢問，目前仍在確認嫌疑人的身分。

▲警方搜查嫌犯所使用的車輛。

「麗都廳」是朱莉.佩迪（Julie Payette）的官邸，杜魯道一家人則住在附近的「麗都小屋」（Rideau Cottage）。事發當時，朱莉.佩迪與杜魯道一家人正巧都不在家，加上皇家騎警迅速逮捕了嫌疑犯，因此行動中沒有人受傷。

朱莉.佩迪也在推特上表示，「感謝皇家騎警和警察今天早上在麗都廳迅速解決了這個情況，我們所有人都是安全的」。