要找杜魯道說話！加拿大軍人持「多支槍械」闖入總督官邸

▲加拿大軍人駕駛車輛闖入總督官邸麗都廳,持大量槍械要找總理杜魯道談話。(圖/路透,下同)

實習記者曾筠淇/綜合報導

加拿大武裝部隊軍人在當地時間2日駕駛輕型貨車進總督府「麗都廳」(Rideau Hall),身上持有多支槍械,他聲稱因對政府對於新冠肺炎的處理方式感到失望,想要與總理杜魯道(Justin Pierre James Trudeau)進行交談,還好杜魯道一家人事發當時並不在家。

據加拿大《環球郵報》(The Globe and Mail)報導,在2日早上6時30分許,有一名軍人持一支步槍和兩支彈槍(shotguns)開車行經總督府「麗都廳」。該名軍人表示,因為最近失業,加上對政府處理新冠肺炎的方式感到失望,因此想與總理進行交談。

加拿大軍隊的聲明指出,這名男子正是加拿大武裝部隊的成員,目前正在與皇家加拿大騎警(RCMP)密切合作,不過由於「皇家騎警是主要調查機構,因此我們此時不宜進一步發表其他資訊」。

皇家騎警昨日傍晚發出的聲明指出,持槍械的犯罪嫌疑人在早上8時30分被捕,且已被警方拘留進行詢問,目前仍在確認嫌疑人的身分。

▲警方搜查嫌犯所使用的車輛。

「麗都廳」是朱莉.佩迪(Julie Payette)的官邸,杜魯道一家人則住在附近的「麗都小屋」(Rideau Cottage)。事發當時,朱莉.佩迪與杜魯道一家人正巧都不在家,加上皇家騎警迅速逮捕了嫌疑犯,因此行動中沒有人受傷。

朱莉.佩迪也在推特上表示,「感謝皇家騎警和警察今天早上在麗都廳迅速解決了這個情況,我們所有人都是安全的」。

