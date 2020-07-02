大學指考今下午3-5時開放看考場！4萬考生注意「不能進入試場內」

▲大考中心提醒，每間試場將在考前完成消毒作業，因此不開放考生進入試場內。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

109學年指考將在7月3日至5日舉行，今年共有4萬3700人報考。考生可以在今天下午3至5點前往考場查看，不過，大考中心提醒，「不能進入試場內」，只能在場外看自己的座位被安排在哪裡。另外，這次考試規定還是要「全面配戴口罩」，不配合就禁止進入，試場入場動線採「單一入口進場」，須提早半小時進場。

指考倒數1天，大考中心表示，今天下午3至5點，考生可前往考場查看，但因每間試場將在考前完成消毒作業，因此不開放考生進入試場內，考生只能在試場外查看座位安排。考生與家長進入分區時，也須配合量溫，經量測發燒者不得進入考場。考生進入各考場時，須量測體溫，若達發燒標準，須遵從試務人員指示移至防疫用試場應試，考生不得拒絕或要求於考試後給予救濟。

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▲▼大考中心強調，考生不配戴口罩禁止進入考區，已進入試場故意不戴，扣減其該節全部成績。（圖／記者李毓康攝）



大考中心規劃，本次指考每間試場人數由42人降為36人，提供個別報名考生考場服務。為落實防疫新生活，大考中心強調，考生不配戴口罩，將禁止進入考區，已進入試場故意不戴，則扣減其該節全部成績。若考生因身心或特殊狀況導致無法戴口罩，應在考前檢具衛福部認定的醫學中心、區域醫院或地區教學醫院開立的「診斷證明書」。居家隔離、居家檢疫考生，補考日期為7月20日到7月22日。

▲109指考考程表 。（圖／大考中心提供）

109學年指考考試科目為國文、英文、數學甲、數學乙、歷史、地理、公民與社會、物理、 化學、生物等 10 科，考生可自由選考。選考科目不得少於 3 科，惟已報考109學年度大學術科考試者，不得少於2科。

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