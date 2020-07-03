潔哥「炫富同事」偷錢牽新車　店長問神得8字！慘遭扣薪咒罵：這人真該下地獄

▲擲筊示意圖，與新聞人物無關。（圖／記者張一中攝）



記者葉國吏／綜合報導

新竹一名男網友家中60萬元金飾失竊，結果妻子被王爺3聖杯認證是竊賊，網友將此事貼出引起討論。對此網紅潔哥李秉潔心有戚戚焉，因為她年輕在超商打工時也遇過這麼荒唐的事。

潔哥在臉書粉絲專頁分享《ETtoday新聞雲》「家中60萬金飾不見！他王爺廟擲筊『連出3聖杯』 媳婦臉綠了」指出，她高中時在超商打工有一位新進同事非常討厭，「愛講大話、做事不認真、愛炫富」，潔哥跟店長反應只得到「沒差」的答案。

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潔哥說，結果這位新同事來沒幾天就買新機車，潔哥當時還想可能家裡有錢，沒想到過沒幾天店裡就發生少3萬元的事情。潔哥得知傻眼，「交接的錢是我算的沒錯，但我我印象中錢是交給那個工讀生拿進去休息室的！很明顯的就是那個該死的新工讀生偷的啊！」

▲李秉潔分享17歲打工遇到愛炫富同事的經驗。（圖／翻攝自Facebook／潔哥/李秉潔）

結果這位新進同事的媽媽來到現場，先是表明「錢不可能是他兒子偷的」，接著又聽到媽媽跟新同事在旁偷問「你買摩托車的錢是不是這裡拿的？」新同事沒回，但潔哥把對話都聽到了。

後來店長說不要把事情搞大不報警，新進同事也離職了，但潔哥領到薪水時發現工資只有原本的三分之一，一問之下是店長媽媽說「要錢，去跟新進同事討」，更誇張的是後來店長有去拜拜問神明，結果得到錢是「一個人擋，一個人拿」的答案，所以店長才會覺得潔哥也是共犯。

此事發生在潔哥17歲時，直到現在她都快當媽了還是忘不了，「我有拿就不得好死」、「這種人真的該下地獄。」