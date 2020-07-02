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家中60萬金飾不見！他王爺廟擲筊「連出3聖杯」　媳婦臉綠了

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聘金、結婚、提親。（圖／資料照）

▲金飾示意圖，與新聞人物無關。（圖／資料照）

記者黃君瀚／綜合報導

「人說家醜不要外揚，但是真的不知道該怎麼辦。」新竹一名男網友家中藏有價值約60萬元的金飾，不料日前檢查時，發現原處只剩下空殼，全家6個大人都成了嫌疑人，於是父親決定前往王爺廟問卜，沒想到只有太太過不了神明那關，3聖杯成了眾人口中的「鐵證」。

陳姓男網友2日在「爆系知識家」貼文，提到家中價值60萬元的珍貴金飾不翼而飛，詭異的是外盒完好留在原處，僅內容物憑空消失。他表示，收藏金飾的父親過去從未向孩子透露物品放置的地點，竊案發生後全家6個大人都否認偷拿。

請繼續往下閱讀...

昨天，尋物未果的父親決定到王爺廟求神問卜，在擲筊過程中，全家上下就陳男的老婆是3聖杯，瞬間成了第一嫌疑人。父親將神明旨意傳達給每一位家人，這讓他感到相當徬徨，儘管相信老婆的為人，但其他人都起了疑心，「我老婆說她沒有，我也相信她，但家人都不相信她。」

拜拜,廟,姻緣,算命,流年,安太歲,許願,八字（圖／記者張一中攝）

▲擲筊示意圖，與新聞人物無關。（圖／記者張一中攝）

最後父親下了最後通牒，揚言3日後沒看到金飾出現在盒子內，就會去警局報案查賊。陳男無奈表示，兩夫妻沒偷自然是不怕警察，也願意參加測謊證明清白，老婆甚至專程向公司告假，在男方家人陪同下前往王爺廟發誓，「我相信就算我們2個都通過測謊，家人還是會懷疑是我們拿的......。」

文章貼出後，網友多覺得處理方式太離譜，報警最實在，「報警啊！自己心裡無愧怕啥」、「報警啊，別讓你老婆在你家的地位臭了」、「3個聖杯就能結案，警察局跟法院都能拆了當公園了」、「盒子拿去測驗指紋」、「交給警方處理最公平，誰知道金子是真丟還是假丟」、「一但被認定真的很難洗清，除非找到」、「現在不是2020年？不報警用筊杯辦案？第一次聽到。」

事隔半日，陳男更新後續進度，提到老婆去了王爺廟發誓後神明依然沒有證明人是清白的，不過父親表示不報警、不追究，「拿的人這個業障會跟著他一生」。既然家人關係緊張，懷疑的情緒在內心蔓延，他感謝所有網友的建議，最後決定帶著老婆盡早搬離這個家。

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