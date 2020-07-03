14歲少女「被結婚」！生2子給不了「母愛」...痛訴：心裡只有仇恨和痛苦

▲馬泮艷當時不知情自己已經「被結婚」。（圖／翻攝自《中國新聞周刊》視頻）

實習記者曾筠淇／綜合報導

重慶「巫山童養媳事件」的女主角馬泮艷12歲就被賣去陳家，並在遭到性侵後生下一兒一女。馬泮艷日前在微博上發文求助，「你會撫養被強姦生的孩子嗎？」她表示，雖然她知道孩子是無辜的，但當時被侮辱的記憶現在仍折磨著她，導致內心十分抗拒。不少網友看到貼文後，紛紛留言討論，再次掀起熱議。

綜合陸媒報導，馬泮艷9歲就喪父，母親患有精神病，因此就由伯父馬正松代為扶養，孰料當時年僅12歲的她，竟被以「童養媳」的方式賣給了29歲的陳學生，完全沒有人顧慮她的意願。在馬泮艷13歲時遭到陳學生性侵，並於隔年生下第一個女兒、5年後再生下兒子。

2016年，馬泮艷時年28歲，她的遭遇被媒體報導後，引發社會關注。馬泮艷控告陳學生性侵未成年的自己，並因事件曝光後，法院才受理馬泮艷的離婚申請，她的兒女則交由陳學生撫養。

▲「巫山童養媳事件」再次引發討論。（圖／翻攝自微博／中國新聞周刊）

日前，馬泮艷在微博「巫山六月雪」上發文求助，「你會撫養被強姦生的孩子嗎」。這對兒女在去年暑假時，希望能到馬泮艷的住所玩，由於她的內心仍舊抗拒，因此詢問了其他做為人母的女性，不料竟是得到「要給他們母愛，讓她們來玩」的回應。

馬泮艷表示，「我發現我做不到善良，她們在身邊不斷提醒我那段黑暗的過去，關在房間裡被毒打、被強姦、被侮辱的經歷」，她並不覺得這兩個孩子是自己「生」的，且給不了所謂的「母愛」，心裡只有仇恨和痛苦。

馬泮艷痛訴，「陳學生那個畜生總是喊她們找我要錢，還教孩子恨我」，導致自己硬擠出生活費給孩子後，也得不到任何感激，只有要錢的時候才會來找她。馬泮艷無奈表示，她的大女兒現年18歲，「只比我小13歲，這樣的媽，在她們眼裡很丟臉，不能對外面說。」

馬泮艷的遭遇和困擾再次受到外界關注，「中國新聞周刊」也在微博上發文討論是否「有義務撫養遭強姦所生的孩子」。中國新聞周刊創建了投票，並給出「有義務，親生母親在法律上有相應撫養義務」、「沒義務，孩子是被迫所生，不屬於個人意願」的選項，吸引19.8萬人參與投票討論。

不少網友看到貼文後，留言表示，「心靈和身體已經受到巨大的傷害了，還要在經濟上付出」、「不但沒義務養，還必須懲罰強姦犯」、「就孩子而言，孩子是無辜的」、「為啥選項裡沒有父親承擔義務」、「交給福利院或者讓正常夫妻領養吧」、「要以孩子成長為重」。