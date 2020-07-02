陸外交部「萬言書」回應人權質疑　指李文亮「不是吹哨人」是眼科醫師

▲武漢醫生李文亮因感染新冠肺炎逝世。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸外交部7月2日發布「關於涉華人權問題的各種謬論及事實真相」，回應37個各界對大陸人權方面的質疑，全文多達1.4萬字。其中，在談及李文亮事件時指出，李文亮是眼科醫師，不是「吹哨人」，第一個報告疫情病例的另有其人，並已受到嘉獎。

對於外界對「港版國安法」破壞香港居民人權及自由的質疑，大陸外交部表示，涉港國安立法只針對分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪四類犯罪行為，懲治的是極少數涉嫌嚴重危害國家安全的犯罪分子，保護的是遵紀守法的絕大多數香港市民，保障的是絕大多數香港居民的安全和依法享有的各種權利和自由。

▼「港反國安法」生效隔天，便有多人被依此法逮捕。（圖／路透社）



對於中國拘留李文亮醫生等「吹哨人」的質疑，大陸外交部指出，李文亮是眼科醫生，不是「吹哨人」，沒有被拘留，呼吸科醫生張繼先是第一個報告疫情病例的人，並因此受到嘉獎。

大陸外交部還說，李文亮是好醫生，也是中共黨員，給李文亮醫生貼上對抗體制的「英雄」「覺醒者」等標籤，是對李醫生及其家人的極大不尊重，是極不道德的政治操弄。

▼維吾爾安全人員在新疆巡視。（圖／達志影像／美聯社）



對於新疆教培中心是「集中營」，關押超過100萬維吾爾族人的質疑，大陸外交部表示，新疆依法設立的職業技能教育培訓中心，與美國推行的「社區矯正」、英國設立的DDP項目、法國設立的去極端化中心本質上沒有區別，都是為了預防性反恐和去極端化而採取的有益嘗試和積極探索，符合《聯合國全球反恐戰略》等一系列反恐決議的原則和精神。

大陸外交部強調，新疆教培工作秉持國家法治精神和國際社會反恐、去極端化原則，有明確的法律依據和法律程序，並始終堅持不與特定地域、民族、宗教掛鉤，根本不存在所謂的打壓少數民族、迫害穆斯林，「『近百萬維吾爾人被拘押』純屬謠言。」

▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

