憑老照片重現消失的蒸汽火車！台灣陶藝家謝嘉亨20年神作　從零件到車廂都精細

▲憑老照片重現消失的蒸汽火車！台灣陶藝家謝嘉亨神作，從零件到車廂都精細。（圖為五堵煤礦車／國立彰化生活美學館提供）

記者林育綾／綜合報導

鐵道迷必追！台灣藝術家謝嘉亨以精湛的陶藝技法，考察史料創作「消失的蒸汽火車」，精細程度讓人驚艷不已；甚至曾憑一張老照片，就從零件開始到完整車廂，製作出輪子、發電機、鍋爐、駕駛室等，如今20年來創作心血將在國立彰化生活美學館曝光。

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▲台灣陶藝家謝嘉亨本身就是鐵道迷，他考據國內外的史料，以技藝超凡的陶藝專業來創作火車。（圖／國立彰化生活美學館）

謝嘉亨本身就是鐵道迷，幼兒時住台南祖父母家，時常和父母搭火車回台北，車上的旅客、查票員、小販的叫賣、車窗外變換的景色、火車過山洞的光線變化等等，童年回憶造就了他對於火車的鍾情。

復興美工畢業後遠赴西班牙學習陶藝，曾獲得西班牙國家陶瓷比賽第二名等殊榮，回台也多次榮獲國家工藝獎，他開始考據國內外的史料，以技藝超凡的陶藝專業來創作火車，甚至僅憑一張老照片，做出輪子、煞車連桿、發電機、避震器、鍋爐、駕駛室等結構，用泥漿組裝、接合，放在窯爐裡慢慢等到完全乾燥，才能開始素燒、釉燒，最後多次燒上顏色至完成，萬一中間有失敗還得再重來。

▲▼謝嘉亨作品，上圖為烏山頭工事小火車，下圖為16號-前進號。（圖／國立彰化生活美學館）

他從零件到完整車廂，將「已消失的蒸汽火車」用陶藝完整重塑，重新詮釋。20年來創作60部火車，每部火車平均用3個月到半年，甚至更久的時間創作，此次展出26部，從清代、日治時期讓大眾一次飽覽，無論是釉彩、配色、車體、零件、橋墩⋯⋯等所有細節都令人驚艷。

▲▼無論是釉彩、配色、車體、零件、橋墩⋯⋯等所有細節都令人驚艷。（圖／國立彰化生活美學館）



為了此次展覽，謝嘉亨特別以「半線」（彰化舊稱）為名，呈現展覽的時代感，佈展特別也以彰化鐵道文化古蹟「扇形車庫」發想，將作品以放射狀排列，讓展場成為另一個蒸汽老火車停放的扇形車庫。不同的是，展場裡的蒸汽火車，是古蹟扇形車庫裡所沒有的車種，是史料還原的創作。

▲▼為了此次展覽，謝嘉亨特別以「半線」（彰化舊稱）為名，佈展特別也以彰化鐵道文化古蹟「扇形車庫」發想，將作品以放射狀排列。（圖／國立彰化生活美學館）



「閃光釉」是謝嘉亨的陶藝特色，釉彩像魔法般點土成金，瑰麗色澤在不同角度光源下變幻，讓他的陶瓷蒸汽火車作品鮮活閃亮，展現時尚感和現代感，是工藝與史料的創新結合，兼具現代美學與精密工藝。「點土成金-台灣半線鐵道情 謝嘉亨陶藝創作展」在7月2日至8月9日於國立彰化生活美學館第一、二展覽室舉行。

▲展覽在7月2日至8月9日於國立彰化生活美學館第一、二展覽室舉行。（圖／國立彰化生活美學館）

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