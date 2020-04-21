打造鐵道國家隊！交部、教部成立「智慧鐵道學院」　最快下學期開課

▲交部、教部成立「智慧鐵道學院」。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

為加速智慧鐵道系統發展，教育部與交通部今（21日）在台北科技大學成立「智慧鐵道產業人才學院」。交通部部長林佳龍指出，台灣不只有名揚國際的口罩國家隊，還有穩健運作中的「智慧鐵道國家隊」；教育部部長潘文忠也說，該學院未來將專攻營運管理、安全維護、工程技術、智慧科技等面向，最快下學期就能開課。

林佳龍說明，今日成立的智慧鐵道產業人才學院，將擔綱鐵道國家隊的先鋒角色，在交通部與教育部共同支持下，針對鐵道建設、營運監理、鐵道產業、場站開發，提供各領域客製化軟、硬體技術人才之培育服務。希望藉此建立產業自主能力，善用我國資通訊產業優勢，推動鐵道運輸智慧化，更進一步將台灣的運輸技術及發展經驗，擴大輸出國際。

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▲交通部部長林佳龍。（圖／記者崔至雲攝）

潘文忠說，為提升鐵道交通服務的整體品質，智慧鐵道人才培育的範疇，將涵蓋「智慧鐵道車輛系統」、「5G智慧型列車控制與保全系統」與「AR輔助智慧型乘客服務系統」三方面。為此，北科大、元智大學、開南大學三校與台北捷運公司、桃園捷運公司，以促進產學鏈結為目標，從營運管理、安全維護、工程技術、與智慧科技等面向，共同籌設智慧鐵道產業人才學院。

北科大校長王錫福表示，特別感謝交通部及教育部的信任，以及元智大學、開南大學、臺北捷運公司、桃園捷運公司等各界通力合作，經過長達一年的籌備，推動智慧鐵道產業人才學院的誕生。

▲教育部部長潘文忠。（圖／記者崔至雲攝）

王錫福指出，學院作為鏈結各界資源的平台，從課程、技術、業務發展等三大面向，建構鐵道軟、硬體技術領域的教育資源，力促產學共同編撰教材及建置實作場域，後續也將推動鐵道學程認證制度、學用相互承認機制，提升鐵道產業從業人員的訓練成效。期望在智慧鐵道產業人才學院成立後，會有更多學校、事業單位與鐵道相關企業參與運作、群策群力，使台灣在智慧鐵道人才的系統化育成上，成為全球的成功典範。