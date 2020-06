員工沒拿到薪水…一問遭陸老闆「暴怒開槍5次」　左右腿都遭殃

▲辛巴威礦工經常面臨惡劣的工作環境。(示意圖/取自Pixabay)



記者丁維瑀/綜合報導

非洲國家辛巴威與中國大陸有著許多商業上的往來,卻也因此衍生不少糾紛。兩名辛巴威的礦業員工此前與一名陸籍業主爆發口角,老闆竟對著其中一名職員開槍5次,導致對方左右腿都受傷。這起事件已引發當地民眾的怒火,要求重新評估陸方在該國的礦業營運狀況。

CNN報導,辛巴威環境法協會(ZELA)表示,陸籍老闆開槍攻擊兩名員工的事件可見,當地民眾面對來自中國大陸的礦場業主時,其中經常包含廣泛的虐待行為。

一份法庭證詞指出,警方說明,老闆Zhang Xuen在辛巴威中部城市圭洛(Gweru)經營礦場,當時因為未償帳款而與員工產生紛爭,接著他對著一名職員開槍5次,又造成另一名員工受傷。

"The shooting of two Zimbabwean workers by a Chinese boss shows the "systematic and widespread" abuse that locals face in Chinese mining operations" - Zimbabwe Environmental Law Society https://t.co/5drtnoeywm

辛巴威警方發言人尼亞西(Paul Nyathi)說明,這名老闆面臨謀殺未遂的指控。據了解,他將被拘留直到至少7月7日。

證詞指出,當時Zhang Xuen拒絕按照原本的約定發放美元薪資,引發礦工塔契納(Kenneth Tachiona)不滿。塔契納質問到底是怎麼回事,老闆則拔槍並對塔契納開槍,分別對著他的右大腿開槍3次,接著又對左大腿射擊2次。

警方表示,老闆再向其他員工開槍,其中一枚子彈擦過一名職員的下巴。受傷的員工已在醫院接受治療。

Chinese man arrested after shooting 2 workers in wage row at Gweru mine



Chinese embassy says he should not be 'shielded'

ZCTU says 'Chinese do as they please' because government 'sold the country to China'https://t.co/xhizSc5S0v