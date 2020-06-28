老闆娘救火慘埋1.2米深金紙堆　義消默念「一句話」終見焦屍手

▲五股佛具店起火，老闆娘被發現時倒在倉庫的金紙貨架下身亡。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市五股區成泰路三段一家佛具行28日下午2時許發生火警，警消獲報派遣大批人員到場，並迅速撲滅火勢，在殘火處理時，發現一名蕭姓老闆娘仰躺在貨架下方，被金紙以及香壓住約1.2公尺深，全身焦黑當場沒有生命跡象，送往林口長庚醫院急救後仍宣告不治。

具鄰居描述，經營佛具行的蕭姓老闆娘（72歲）熱心助人，最近因為車禍腳受傷，火警發生時有看到她提水桶走進店內滅火，友人見狀趕緊衝進店內大喊，但卻都沒有人回應，因為濃煙過大只好退出店外，等待警消救援。

消防人員到場撲滅火勢後，遲遲不見老闆娘身影，在進行殘火處理時一名義消到倉庫內找尋時，他默念「趕快讓我們找到，才能把妳帶出來。」沒想到就在倉庫的金紙堆裡發現一雙手，將蕭女拉出後，發現她全身約有90%二度至三度的嚴重燒燙傷，全身已經焦黑，趕緊送往醫院急救後仍無效。

消防人員初步研判，蕭女可能是提水進屋內想要救火，但是因為腳行動不方便，店內的存放金紙的貨架遇到火燒肯定會垮，蕭女可能是因為被濃煙嗆傷後，才被壓垮在1.2公尺深的金紙堆內，整起火警現場詳細起火原因仍待警方進一步釐清。

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