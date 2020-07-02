北市婦買菜遇死劫！走「行人穿越道」慘遭公車撞　好心人撐傘遮陽

記者黃彥傑、邱中岳／台北報導

北市大同區1名婦人，2日上午8時許行經重慶北路、伊寧街口上的行人穿越道上，遭1台行駛在公車專用道上的公車撞上，婦人因年事已高、遭撞後一度昏迷，警消送醫搶救後2小時仍宣告不治。

▲大同區1名婦人要去買菜途中，經過行人穿越道時遭公車撞上身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，該名86歲的黃姓婦人行經重慶北路、伊寧街口時，經過行人穿越道準備過馬路時，遭45歲的羅姓駕駛撞上，整個人當場倒地昏迷，警消獲報到場緊急將失去意識的黃姓婦人送醫搶救。

▲婦人要前往菜市場遭公車撞上身亡，因天氣炎熱，民眾見狀緊急上前打傘遮陽。（圖／記者黃彥傑翻攝）

因天氣相當炎熱，在婦人倒地後，附近民眾緊急拿雨傘替婦人遮陽，警消送醫後，婦人經過2小時的搶救後仍宣告不治，而警方對羅姓駕駛酒測，酒測值為0。

家屬到場後難過地向警方表示，黃婦平時這個時候都是要到菜市場買菜，不排除在過馬路要前往菜市場途中時遭公車撞上，警方也將釐清相關肇事責任。

警方初步了解，當時黃姓婦人是走在行人穿越道上，根據道路交通安全規則，汽車行經行人穿越道，遇到行人穿越，不論是否有號誌指示或交通指揮人員，均應暫停讓行人通行，因此羅姓駕駛恐涉過失致死罪嫌。

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