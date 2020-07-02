論壇貼「投資速獲利」：可破解平台！投資客被扒皮崩潰　詐團11人被逮

記者吳奕靖、陳羿妏／高雄報導

刑事局南部打擊犯罪中心今年3月間於網路巡邏時，發現有不肖份子號稱「能破解特定博弈平台」，對外吸引被害人加入會員跟單投資，再進行詐騙，隨即著手偵辦，警方於6月23日順利將主嫌、成員等11人皆查緝到案，並進行後續相端調查。

▲高雄鼓山日前傳出一起投資詐騙案。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

警方調查，11名嫌犯於FB、IG等各大網站論壇張貼投資賺錢訊息，號稱跟單投資即可快速獲利，吸引被害人諮詢、加入會員，被害人則依照指示儲值現金至詐欺集團所架設的平台投資。然而，等到被害人想要拿錢時，集團成員再以「會員要先繳交獲利金額的4成作為佣金」、「要求保證金」等話術，再次要求被害人匯款，實際上集團一毛錢都未給，被害人驚覺遭詐騙後趕緊向警方報案。

警方指出，全案由高雄市政府警察局刑事大隊偵五隊、嘉義市政府警察局第二分局等單位共組專案小組著手偵辦，循線調查後發現，詐騙機房設立於高雄市鼓山區一間大樓，蒐證完畢於109年5月6日持搜索票執行搜索，當場查獲何嫌等6人於該處以手機、電腦設備架設詐欺機房，並查扣犯案用主機8台、螢幕14台、手機13支、65萬元、存摺、打卡機、租賃契約書、網路分享器、監視器等物，向上溯源後，6月23日再將詐欺集團幕後金主、成員黃嫌等5人約談到案說明。

警方呼籲，網路充斥許多假投資訊息，動輒以短期致富或各種成功案例吸引民眾，民眾勿任意輕信任何網路訊息，並選擇合法投資管道管理財富，以免遭詐騙損失大量金錢。



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