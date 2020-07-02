外帶牛排照收10%！店員臭臉「那是餐具費」　她看明細驚差6倍：合理嗎

▲牛排外帶，卻照收10%服務費！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「我要抱怨我自己眼瞎！」一名妹子傻眼透露，日前去台中吃牛排，離開還多買幾份餐點，卻發現照收10％服務費，詢問店員後，得到的答案是「餐具費」。對此原PO不解直呼，餐具費並非均一價，一組要31元、一組要198元，「價格卻差了6倍多啊，這樣很不合理！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》表示，上週跟家人去台中吃牛排，餐後另外帶幾份套餐回家，結果她一看明細表上，「外帶餐點跟內用餐點一樣多收了10％。」原PO認為，內用有無限飲品，收服務費理所當然，「但是外帶也收10%是為什麼呢？」就怕是結帳算錯了，原PO折返問個清楚，結果店員不耐煩回應，「那是餐具費！」

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原PO看著手中的餐點，更加疑惑了，「如果外帶打包要收包裝材料費，這個我可以理解」，但明明每份價位都不同，餐具費是依據價格的10%來計算，「應該也要一個固定價才對啊，310元的豬排收了31元包裝費，1980元的牛排一樣的包裝卻要收198元！」

「明明就是一樣的免洗餐具，可是就價格卻差了6倍多啊，這樣很不合理，不是嗎？」原PO也還原點餐過程，外帶是向服務生口頭點餐，當時明明沒告知，一樣會多加10%服務費。最後，原PO查了官網，才發現餐具費的規則，只好無奈雙手一攤勸告，「只能花錢買個教訓，我就順便抱怨自己眼瞎沒看仔細吧，大家以後要看仔細喔！」

▲網友認為，價位跟服務也不成比例！（圖／翻攝爆怨公社）



文章曝光後，底下網友也罵聲連連，「自備餐具可以扣10%嗎」、「消保會申訴吧，10%餐具費實在是不合理」、「現在漲價貴的離譜，不再去消費了」、「好貴的免洗餐具，是有貼金箔嗎」、「謝謝樓主分享，筆記…去台中避之」、「我第一次了解外帶還要服務費的，有夠奇葩，到底服務了什麼啦」、「那就飲料跟湯品一起無限打包吧」。

留言串中，有內行跳出來解釋暗黑真相，「因為台灣的服務費從來沒有落到員工手上，他們自始至終都把售價+10%視為真實售價，所以就沒有所謂服務費，所以外帶內用都一樣價錢」。