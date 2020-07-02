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新冠疫情「單周激增112萬例」全球51萬死　譚德塞：還有很長很艱難的路要走

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▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

▲WHO秘書長譚德塞再次呼籲，要根據科學和證據防疫。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間2日上午5點，全球累計確診1053萬8577例、51萬2689死；世衛組織（WHO）表示，過去一周每天新增確診人數都超過16萬人，而且多半都是在6月被確診陽性。

WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）1日在視訊簡報會議上指出，過去1個星期以來，每天單日新增病例均超過16萬例，等於1周下來增加了112萬人染疫。

譚德塞接著指出，目前通報的所有案例中，高達60％的人都是在過去１個月內被登記確診，「從這場全球大流行中最快脫離的捷徑，就是根據科學和我們已知有效的方式做，採取全面防疫。」他說篩檢、社交距離、接觸者追蹤、戴口罩等，全部都應做到，才能到疫情未受控制的國家，盡快讓國內穩定。

美國過去24小時新增近4萬例，累計265萬8324例確診、12萬7681死；巴西累計突破140萬，來到140萬2041例、5萬9594死；俄羅斯累計65萬3479例確診、9萬521死；印度累計585481例確診、17萬400死；英國累計31萬4991例確診、4萬3991死。目前全球超過20萬確診的國家有14國，破萬確診的國家共36國。

譚德塞表示，世衛非常憂心看到有些國家「並未運用所有可用工具，而是採取片面作法」，「這些國家眼前還有很長、很艱難的路要走」。

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