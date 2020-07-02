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穿娃娃鞋走到腳痛！男友眼尖「妳怎麼外八」暖翻　下秒讓拖鞋：我跟妳換

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▲▼ 。（圖／原PO授權使用）

▲這男友會不會太貼心了啊 XD（圖／原PO授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

這種男友……實在是太可以了啦！一名就讀台大的女網友日前發文，說她跟男友要去圖書館，但出了捷運站發現ubike都被借光，2人只好步行到目的地，但因為鞋子的關係，原PO走到腳很痛。沒想到男友不僅發現這件事，還說出「不然我跟妳換」的提議，也真的把拖鞋讓給女方，自己穿著娃娃鞋，讓台大妹超感動。

這位女網友日前在《Dcard》的感情板上發文「走在路上腳好痛」，說她中午出了捷運站後，發現ubike都被借光，只好頂著大熱天跟男友一起走去圖書館。但因為鞋子的關係，她走到腳很痛，男友就突然開口問「欸妳為什麼走路外八外八的，這雙鞋很痛嗎？」

請繼續往下閱讀...

原PO聽到後就回「有一點」，也在心中冒出OS「其實是很多點，真的好痛喔！」沒想到，男友馬上回答「不然我跟妳換！」超暖的舉動讓她很感動「真的？！哇～～～～謝謝你！」

▲▼ 。（圖／原PO授權使用）

▲男友提議換鞋，被網友大讚暖翻。（圖／原PO授權使用）

不過她也好奇問男友「可是雖然我腳很大，你應該也穿不下吧？」結果事情出乎原PO意料，因為男友真的把拖鞋讓出，然後自己穿上她的黑色娃娃鞋，「然後，然後他就穿進去了！！（驚恐）。」台大妹文中還附上一張2人換鞋照，「呼～穿了半天痛痛鞋的腳獲得救贖，謝謝你！」

看到貼文後，其他人紛紛大讚，「哇賽真男人」、「是我的野蠻女友經典場面欸哈哈哈哈哈哈！男友真的貼心」、「雖然男友拖鞋很醜，但貼心舉動真的好暖很棒。」也有網友忍不住笑說，「你男朋友腳多大啊」、「表示樓主的腳真的很大（被巴」、「男友莫名適合」、「男友會不會說『哇！真的很痛內』。」

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