聯合國「魔鏡號」公務車影片曝光！18秒短裙女等紅燈忍不住　官方震怒查

圖文／鏡週刊

近日在推特上瘋傳一段18秒的激情畫面，大街上一輛印有「UN（聯合國）」字樣的休旅車上，後座有一名白衣男子，一名穿著清涼的紅色短裙女子竟直接跨坐在他身上，無視前面正副駕駛座的人員以及路上其他車輛，白衣男擁著女子臀部，而女子激情扭動自己的身體。聯合國祕書長對此表示震驚與憤怒，高層已下令調查並懲處相關人員。

這輛聯合國的公務車是在以色列大城特拉維夫（Tel Aviv）的街上被拍到，畫面中的情景是傍晚的車陣中，該公務車疑似原本正在等紅綠燈，暫停在路中間，被民眾拍到後座竟疑似有一對男女當街做出不雅動作，激情搖晃扭動，18秒的影片被上傳到網路上後引發軒然大波。

根據英國媒體《BBC》報導，聯合國已經開始調查這段影片中出現的人員，據了解，搭乘該輛車是駐以色列停戰監督組織（UNTSO）的工作人員，尚未確認是自願或是性交易，但這樣的行為已讓高層相當憤怒。

聯合國祕書長安東尼歐古特雷斯（António Guterres）透過發言人迪哈里克（Stephane Dujarric）表示，影片中的內容「令我們相當震驚與深深不安」，指出這些員工的行為已經違反了聯合國長期以來的主張，與他們努力改善不當行為的方向背道而馳。

迪哈里克說，由於影片清楚拍攝到事發地點，他們已經展開相關調查與涉案人員，相信很快就能有結果，並會立刻採取適當的行動，並做出懲處。

然而，對於聯合國職員爆發出性醜聞，人權觀察組織婦女權利部門聯合主任希瑟巴爾（Heather Barr）卻表示自己並不感到驚訝。

事實上，聯合國近年已經數度被爆出工作人員性剝削和性虐待的指控，光是2019年就有175起，其中16項已被證實，15項沒有證據，其餘皆仍在調查當中。對於職員行為不端的情況頻傳，聯合國也積極著手改善，祕書長古特雷斯已承諾將採取「零容忍」的態度，處理職員的脫序行為。

也因此，這次再爆發出 「車震影片」 ，祕書長肯定相當頭大。希瑟巴爾表示，她覺得聯合國著手進行調查的處理方式很好，但也說，「聯合國還有比這個影片更大的問題存在」。

►聯合國公務車車震影片



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