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Google相簿介面大改版　添增「地圖」新功能

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▲▼Google相簿改版。（圖／截自Google Blog）

▲Google相簿改版。（圖／截自Google Blog）

記者王曉敏／綜合報導

Google相簿5周年了！早在今年5月，Google相簿便透過相簿共享功能悄悄地開始紀念5周年，而日前，Google相簿則迎來了App大改版。

Google本周推出了經重新設計的Google相簿App，除了將整體介面進一步簡化外，也新增了「地圖」功能，讓用戶可透過互動式地圖查看照片與影片，據Google說法，該功能是Google相簿App推出5年來最多用戶敲碗球Google添增的功能。

▲▼Google相簿改版。（圖／截自Google Blog）

▲新版Google相簿將原先的4個功能標籤簡化為3個。（圖／截自Google Blog）

據Google相簿產品總監David Lieb介紹，為使用戶的照片及影片更加突出，新版Google相簿將原先的4個功能標籤簡化為3個，分別為相片、搜尋及圖庫（Library）。相片與往常相同，包括用戶所有的照片與影片，但新版的相片縮圖比過去更大，而原先稱作「個人化建議」的標籤則化生「相片」標籤內的「回憶」功能，列在相片頁面的最上方。

隨著用戶儲存的照片愈來愈多，搜尋功能的重要性也愈來愈大，新版的搜尋功能不僅能讓用戶更快速地以人物、地點或事務查找照片，還可透過「地圖」以相片拍攝的地點查看照片。用戶可自行在地圖上滑動瀏覽各個地點拍攝的照片，也可透過手動的方式為照片添增位置。

至於圖庫的部分，則包含了不同的分類，如最愛、收藏夾、垃圾桶等，另外位於美國、加拿大及歐盟地區的用戶，還可利用Google相簿的「列印」（Print store）功能，將照片列印出來。

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