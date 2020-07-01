守護環境　台南環保稽查24小時不打烊！

▲台南市環保局利用科技執法，環保稽查24小時不打烊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局公害陳情稽查24小時不打烊且全年無休，統計近兩年公害陳情檢舉每月平均將近1800件，每小時約3件，平均20分鐘就1件，陳情類型以空氣污染、環境衛生、噪音為前3名。

分析陳情內容空氣污染部分主要為工廠製程異味及燃燒行為；環境衛生則以環境髒亂及堆放垃圾等行為為主；噪音部分則為施工機具及商家擴音設施影響周邊住家安寧，上述3類占總陳情案件近9成，統計2019年至2020年5月止，台南市環保局已針對陳情案件告發約1200件，裁處金額達1250萬元。

市長黃偉哲表示，環境執法工作已經進入科技辦案的境界，例如UAV無人飛行載具搭載紅外線熱顯像儀、微型感測器協助執行工廠違法排放監測、高解析監視攝影機監控露天燃燒及水質監測儀抓違法偷排等，以科學儀器取代人力來提高環保稽查的效率。另改善空氣品質非一蹴可幾，將持續強化各項污染源管制措施及量能，以落實污染減量與空氣維護工作，打造更潔淨的空氣品質與生活環境。

環保局長謝世傑表示，近年來公害陳情案件層出不窮，異味污染及非法棄置案件日益增加，礙於臺南市幅員遼闊且稽查人力有限，往往通報陳情只聞到異味，但無確切污染位址，且由於風向及燃燒的熱氣導致上升氣流將異味帶往上空，致稽查人員無法於有效時間查獲污染源及行為人，加上燃燒或非法棄置地點通常位於郊區或農田，無可供調閱查證之監視系統可以追查，造成執法困難，呼籲陳情民眾在陳情通報時提供具體污染事實(包括污染源位址、污染類別、狀況、時間、頻率)及聯絡方式，讓稽查人員能在充份的資訊下，迅速到場查處不法行為，環保局亦將透過建置非法棄置熱點地圖，加強熱點巡查杜絕環境危害。

台南市環保局表示，炎炎夏日，為打造永續優質環境，提醒民眾除加強居家環境維護外，亦應確實做好「巡、倒、清、刷」孳清工作，避免造成環境污染及登革熱疫情，並呼籲民眾如發現有環境污染情事，可多利用公害陳情網頁https://ww3.epa.gov.tw、手機APP「公害報報」、公害陳情專線06-6572813、0800-066-666或1999市民服務熱線，即時通報環保局前往處理。

・解決痘痘肌、敏感肌問題，蠟黃、抗老通通搞定