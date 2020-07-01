時力美女議員出面回應「恐怖情人」指控　大22歲尪公然放閃：她是甜心小公主

▲時代力量雲林縣議員廖郁賢。（圖／周刊王提供）

圖、文／CTWANT

時代力量雲林縣議員廖郁賢遭前任男友小邱指控是恐怖情人，不但向他追討根本不存在的債務，還放話要讓對方的居酒屋開不下去；此外還有其他議員爆料，廖郁賢「自印訃聞」向議會申請爺爺的奠儀金，但領完錢後卻稱自己沒有爺爺，引發爭議。廖郁賢今日親自出面反駁所有指控，並揚言不排除提告。

剛閃婚不到半年的廖郁賢在先生簡端良及廖媽媽陪同下，在時代力量雲林總部召開記者會，她對前男友的指控感到很傷心，也認為爆料內容很荒謬，是超幼稚的報復方式。

廖郁賢表示，自己和前男友交往了５年，分手前還幫對方開店，如果店面生意不好，想蹭熱度的話就讓他蹭。她當初閃婚時也有人說她不會幸福，但她現在婚姻幸福，也過的很好，她的家人就只有爸媽、２個弟弟、先生及２隻狗和２隻貓。

廖郁賢的先生簡端良也指出，說恐怖情人太嚴重了，「她就是我的甜心小公主」，他建議小邱自己努力經營自己的幸福，如果分手得不到還有這種報復心態，才更像是恐怖情人。

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