影／大雷雨襲北北基！持續猛炸1小時　14縣市「大雨特報」齊發

記者賴文萱／台北報導

中央氣象局14時30分針對基隆市、台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時30分。氣象局提醒，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪(河)水暴漲，排水不良區域則易發生淹(積)水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

▲午後雷陣雨來襲。（圖／記者屠惠剛攝）

請繼續往下閱讀...

氣象局14時40分也針對14個縣市發布大雨特報，氣象局指出，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今日北北基、宜蘭、嘉義、南投、桃竹苗地區及花蓮、台南、高屏山區有局部大雨發生的機率。

大雷雨即時訊息示警區域

基隆市七堵區、暖暖區

台北市信義區、文山區、南港區、內湖區

新北市新店區、汐止區、瑞芳區、深坑區、石碇區、坪林區、平溪區

大雨特報範圍

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣



▲▼大雨特報。（圖／氣象局）





氣象局表示，今日西南風影響，迎風面的中南部地區不定時有些局部陣雨或雷雨，其他地區仍是多雲到晴的天氣，隨著太平洋高壓勢力稍減弱，鋒面略接近，台灣附近水氣較多，午後雷陣雨現象比起昨天更加顯著。

氣象局說，各地皆有機會出現局部短暫雷陣雨，並有大雨或豪雨發生的機率，特別在各地山區、東北部以及大台北東側至基隆一帶，提醒大家下午外出留意天氣變化。