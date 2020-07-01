約網友開房「慘被放鴿子」！她氣炸稱：我被性侵了　警趕到現場一看傻眼

▲一名女子被網友放鴿子後，報警稱自己被強姦。（圖／翻攝自都市快報，下同）

記者康心禹／綜合報導

杭州古盪派出所接獲一名楊姓女性報警，稱她被強姦了，民警還沒詳細詢問，電話就突然關機了。民警深入調查後，發現楊姓女子當天和一名男網友約好在賓館相見，在她開好房之後，滿心期待的等待，沒想到竟對方放了鴿子，最後還把她封鎖了，於是她在氣急之下打了110報警。

據《都市快報》報導，杭州古盪派出所6月28日晚上接獲一名女性報案，稱她被強姦了，之後電話就關機了。由於線索中斷，派出所綜合指揮室迅速展開研判，過一陣子後與該女子取得電話聯繫，此時該名女子卻自稱在蕭山區，不願再透露其他訊息。

綜合指揮室再次展開深入研判，並確定楊姓女子可能的暫住處之後，同步指派就近警力趕赴現場。隨後，民警鄭京濤在某小區門口碰到了報警人楊姓女子，讓他驚訝的是，楊姓女子不是主動來見民警的，而是若無其事的來小區門口取快遞，沒有任何傷感的樣子，反而蹦蹦跳跳地跟著民警到了派出所。

民警詢問之後，才得知楊某透過微信認識了一名男網友，感覺對方挺聊的來，便產生見一面的想法，約好當晚在某賓館相見，在楊某開好房間滿心期待時，對方卻放了鴿子，於是楊威脅他如果不來赴約就報警說他強姦，結果對方將微信封鎖，楊某在氣急之下便打了110報警。