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繼「渴望回歸」後　微信出現全球女性「都想嫁到中國」系列文！

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▲▼秋瓷炫、于曉光。（圖／CFP）

▲南韓女星秋瓷炫嫁給大陸男星于曉光，兩人感情甜蜜蜜。（圖／CFP）

記者劉亭／綜合報導

大陸網路上先前熱傳「渴望回歸中國」系列文章，甚至引起哈薩克駐中國大使不滿抗議。現在又被發現，出現了一堆「女子都想嫁到中國」的文章，從日本、南韓、烏克蘭、越南...各國都有。

跟據「澎湃新聞」報導，在微信用「都想嫁到中國」搜索，發現有近百篇「XX國女子都想嫁到中國」相關文章，包含「很多日本女人都想嫁到中國，這到底是為什麼？」「為什麼朝鮮姑娘都瘋狂的想嫁到中國？」「單身男有福了，全球女性都想嫁到中國」...等多篇。

▲微信上出現許多想嫁到中國文章。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

▲微信上出現許多想嫁到中國文章。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

以奇中三篇《我是越南女人，我想嫁到中國》、《日本姑娘都想嫁到中國》、《蒙古美女為甚麼都想嫁到中國來？》分析，文章內容多以敘述口吻講述外國女子嫁到中國的好處，包含外國女子嫁到中國來因為環境好，人均GDP高，且中國媳婦結婚會有房、丈夫會主動做家務、公婆幫忙做事。此外，從歷史人文角度分析，越南、日本、蒙古等國與中國通婚並不稀奇。

這類微信公眾賬號文章發布的《某國女人都想嫁到中國》，主題內容相同，但是表述略有偏差。截至16日20時40分，部分關於《某國女人都想嫁到中國》的文章已刪除，點入之後顯示「此內容因違規無法查看」。

微信團隊17日曾針對公號系列違規文章回應稱，微信一直在主動清理類似的、借疫情營銷、編造整合虛假資訊、煽動公眾情緒的文章。1月1日至4月16日，微信平臺刪除涉嫌誇大誤導文章約9000篇，限制能力或封禁公眾號2500個；刪除謠言類文章6915篇，限制能力或封號20000個。

▲微信上出現許多想嫁到中國文章。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

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