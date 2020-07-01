陸生、小明遲遲無法入台　陳時中首度鬆口「我認為不會太久」





▲指揮中心7/1記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎疫情國際蔓延，國內因應商務經貿、人道等因素需求，6月29日起放寬外籍、港澳人士入境，但中國大陸人士仍受限制，陸配子女小明們也無法入台。何時有機會鬆綁？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（1）日首度鬆口「我認為不會太久」，他透露，等中國這波疫情稍微釐清一下，應該會有所決定。

陳時中受訪表示，目前陸委會仍有一點猶疑，因為北京近期有一些狀況，上海昨晚也有一些個案傳出，大家有點擔憂，必須掌握更多情報。

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陳時中說，「中國大陸確診數字大家都不太相信，但陸方也不至於拿人民生命開玩笑。」目前可能作法必須觀察其防疫作為，比較有意義。陳時中分析，如果陸方相關措施可以如台灣一樣陸續解封開放，應該沒有什麼大問題，反之，如果出現小區管理等不合人性的強制防疫作為，顯示當地疫情可能嚴重。

至於陸生的部份，陳時中說，由教育部主則。而國內已經開放低風險國家境外生入境，並以108學年度應屆畢業生優先入境，優先入住校外防疫旅館，預估2000人至目前為止僅有200餘人申請。陳時中表示，這是走出第一步，雖然人進來還沒那麼多，也瞭解相關檢疫旅社對學生負擔太重，教育部有提出宿舍暑假運用，指揮中心會充分支持。