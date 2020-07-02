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提前防範肺炎二波疫情！明台產險新款「三合一傷病險」結合防疫保單特色

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▲醫師，醫生，護理師，護士，醫療人員，醫療險。（圖／pixabay）

▲新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，保險業者也陸續推出「防疫保單」。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情影響全球，台灣自4月中起未再有本土確診案例並逐步解封，但國際間疫情仍在延燒，各界也擔心第二波疫情恐要開始。為因應疫情肆虐，三井住友海上集團明台產物保險推出新三合一「傷病の好險」防疫保單，保障範圍包含法定傳染病、突發傷病及重大傷病等3大類，且免體檢即可投保。

明台產險表示，新冠肺炎傳染擴散性強，對健康、生活品質影響深遠，全球通報新增確診仍不斷增加，疫情蔓延確診病例，截至6月30日已逾1000萬例；世界衛生組織更提出警告，全世界已進入新冠肺炎疫情「新危險階段」，對新冠病毒仍需保持高度警惕。

面對新冠肺炎第二波疫情來勢洶洶，明台產險推出新三合一防疫保單「傷病の好險」，保障法定傳染病、突發傷病及200多項重大傷病等3大類；確診法定傳染病、入住負壓隔離病房、更甚至因感染致成重大傷病皆屬保障範圍，且免體檢即可投保，海內外均有保障。

▲▼薪的醫院將會有特別加護病房、血液透析室、產等新的設備，提供更好的醫療服務。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲確診新冠肺炎後，入住負壓隔離病房也可以申請理賠。（圖／pixabay）

明台產險個人保險暨銷售本部資深副總經理柳元祥說明，以「傷病の好險」專案三為例，保戶萬一確診新冠肺炎，即可領取法定傳染病關懷慰問保險金。

治療期間包含急診費用、入住負壓隔離病房皆能申請理賠，住院天數達90日以上還能一次領取特別慰問金100萬元，若因呼吸衰竭使用葉克膜達21天以上，即符合全民健康保險重大傷病範圍另可領取重大傷病保險金60萬元。

根據衛生福利部統計2019年國人十大死因，依死亡率排序，⼗⼤死因依序為：惡性腫瘤（癌症）、⼼臟疾病、肺炎、腦⾎管疾病、糖尿病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、⾼⾎壓性疾病、腎炎腎病症候群及腎病變、慢性肝病及肝硬化。

明台產險指出，除了保障新冠肺炎等嚴重特殊傳染性肺炎之外，「傷病の好險」也保障如癌症等200多項重大傷病及如腦中風等突發疾病。

另外，考量事故傷害中有近五成與運輸事故相關，「傷病の好險」也特別將交通意外事故所造成身故或失能納入保障範圍中，提供國人更完整的保險選擇。

▲醫療，檢驗，檢查，癌症，確診，健康。（圖／pixabay）

▲依據衛生福利部2019年國人死因統計資料顯示，癌症連續36年居國人十大死因之首，近年國人每年死於癌症的人數已逼近5萬人。（圖／pixabay）

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