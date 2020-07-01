反中火重啟2號機燃煤發電　中部20多名醫師今天下午接力抗議

▲盧秀燕等縣市長前往中火抗議，20多名醫師也接力行動。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議員持續在中火前絕食抗議，台中、彰化、南投和雲林20多名醫師、律師，1日下午1點將在市議會前集結接力抗議，主題是「無煤中火救胎兒」，台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃醫師表示，走過新冠疫情時代，迎接的是要健康振興，燃煤可能會對胎兒、孩童、老年人等帶來危害，他們也呼籲陳時中部長不要缺席。

中火重啟燃煤機組引發中彰投縣市長和各級民代反彈，如今連醫師也跳出來接力抗議，台灣健康空氣行動聯盟下午1點將發動中部20多名醫師在市議會前集結，聯盟表示，中火重啟機組，將帶來熱浪、洪災，成為後新冠疫情的國際矚目極端氣候，歐盟及英美日等國氣象單位都已證實，今年5月出現氣象觀測以來當月最高溫，台北市在6月29日測得124年來6月最高溫38.9度C。

聯盟表示，這一連串極端天氣事件啟發中部醫師，該如何因應中火煤電爭議，也呼籲國人延續新冠防疫期間，中央、地方及民間協同合作的精神，邁向健康振興的後疫情治理新思維，並希望衛福部長陳時中不要缺席，千萬中南部人的命也是命，饒了胎兒、兒童、成年和老人等敏感族群，因為燃煤含有一級致癌物PM10、PM2.5、戴奧辛、重金屬等，會傷害心、腦、肺、精神等。

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