台灣遭歐盟排除恐因這三點！　沈富雄排除「政治因素」：陳時中卸責最好的說辭

▲衛福部長陳時中。（資料照／記者黃克翔攝）



記者蔡文鈴／台北報導

歐盟宣布從7月1日開始允許14個「安全國家」的旅客入境，中國則是「有條件開放」，但卻未包含台灣。對此，前立委沈富雄指出被排除的原因大致有三項，其中衛福部長陳時中以「政治因素」卸責已經不只一次。

歐盟宣布從7月1日開始允許14個「安全國家」的旅客入境，名單包含澳洲、加拿大、日本與南韓等國，但仍未包含台灣。據了解，若是中國允許歐盟國家旅客入境，那麼基於「互惠」原則，歐盟也會將中國納入名單之中。

沈富雄表示，一向對台友善的歐盟，在預定邊境啟封的國家中，台灣與美國、新加坡同被排除在外，在錯愕與臉上無光之餘。在三項被排除的原因中，第一為「政治因素」，沈富雄認為，陳時中已不止一次歸咎於政治因素，「這是他卸責的最好說辭」，可是歐盟已將中國列為有條件接受，政治干擾之說不攻自破。

第二則是「篩檢次數過低，防疫成績不值得信賴」，沈富雄指出，歐盟啟封的標準是每日新增確診案例不可超過16/10萬，以此計算，台灣可容許的案例是每天3680人；另外，台灣的日篩人數即使增加10倍，甚至100倍，新增確診個案不會超過兩位數（我認為<10人），但確診率將大大美化，對台灣的防疫成績一點不傷。

第三「無法達到『平等互惠』的協議」，沈富雄說，歐盟對14國啟封，台灣對其中幾國啟封？「貨要出去，人要進來」，重點不在歐盟諸國是否接納台灣旅客，而是台灣是否接納他們的旅客？

沈富雄也強調，就疫情的管控而言，台灣技高一籌，舉世無雙，而台灣要選擇珍惜此一成果，或對相對「風險高、不乾淨」的外來客拒之於境外？還是對已有的成果充滿信心，對可能入境的感染源的處理有恃無恐，嚴謹但無懼？

綜觀以上論述，沈富雄感嘆「一念之差，失之千里，謀國者在下半場能不慎乎？」

▲沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）