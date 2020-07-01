男從台中大里橋墜落6公尺　「卡在樹枝」腰椎骨折+腦震盪送醫

▲台中市吳姓男子1日凌晨於大里橋墜橋，警消趕赴現場以吊掛方式將其救起。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

記者白珈陽／台中報導

台中市一名吳姓男子，1日疑因心情不佳獨自坐在大里區大里橋的護欄上，路過民眾發現擔心發生意外，遂聯絡警方協助關心，豈料員警才剛到場，吳男就從離地面約6公尺高的橋墩一躍而下，並卡在樹枝上，警方見狀立即連絡消防局，救護人員抵達趕緊將他吊掛救出，發現吳男已意識昏迷，送醫後發現有腦震盪、骨折等傷勢，目前正在加護病房觀察，詳細跳橋原因有待警方調查釐清。

台中市消防局表示，1日凌晨1時15分許接獲警方轉報，稱吳男（33歲）騎著腳踏車往霧峰方向行經大里橋的機車道時，下車坐在大里橋上護欄，員警到場時吳男已跳下橋，便請求消防局協助救護，立即派遣十九甲及國光分隊共7車16人前往處理。

消防人員趕赴現場發現，吳男卡在橋下的樹枝上，由吊掛車將他救出後發現吳男意識昏迷，對痛無反應、也無明顯外傷，緊急送往大里仁愛醫院治療發現，吳男有腦震盪、下半背挫傷及腰椎閉鎖性骨折等傷勢，目前正於加護病房觀察中。至於為何跳橋，須待吳男傷勢許可，警方再行調查釐清。

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