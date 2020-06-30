一刀刺死女友關鍵曝！氣他「偷錢濫賭」逐出門　狠男7天後登堂穿心奪命

記者白珈陽／台中報導

台中東區十甲路30日上午發生一起情殺案件！34歲張姓男子疑似好賭成性，又偷錢賭博，陳姓前女友發現後氣得提出分手，並將他趕出家門。張男不甘心被分手，30日與陳女相約談判，卻突然拔刀猛捅對方心臟，一刀刺前女友後逃逸無蹤。警方事後立刻調閱監視器循線追查，在30日下午4時許於一座橋下逮捕張男，全案將依殺人罪嫌送辦。

▲台中男持刀刺死前女友後逃逸，警方5小時候在一座橋下將人逮捕。（圖／記者白珈陽翻攝）

據悉，張男平時好賭成性，還偷拿陳女的錢賭博，陳女更曾向親友抱怨此事。1周前2人發生爭執，陳女憤而將張男趕出家門，並提出分手。沒想到1周後2人相約談判，張男卻突然拔刀猛捅，陳女當場鮮血狂噴，陷入昏迷，送醫搶救後仍宣告不治。

▲張男不甘被分手，相約談判時竟一刀刺死前女友。（圖／記者白珈陽攝）

張男下手後隨即逃逸無蹤，警方遂調閱附近監視器並循線追緝，最後在30日下午4時許於一座橋下捕獲張男。據了解，張男被捕時身上有傷，疑似拿帶走的刀自殘，目前已被送醫救治，而全案將依殺人罪嫌送辦。

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