台灣大道「猛開21槍洩憤」！犯罪集團6人落網　共犯狂酸主嫌：根本豬隊友

▲台灣大道深夜狂開24槍，台中市警方抓捕6名涉案人。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

台中市西屯24日發生槍擊案，一輛休旅車凌晨離開金錢豹酒店，行經台灣大道時，車內乘客突然對空狂開21槍，警方30日將6名涉案人全數逮捕。根據知情人士透露，犯罪集團一次被警方逮捕6人，5名共犯對於蔡姓主嫌不能諒解，竟然把台灣大道當成練槍靶場，甚至狂酸「根本是豬隊友。」

槍擊事件發生在24日凌晨4時許，台灣大道突然有人對空狂開了24槍，住在居民聽見槍聲嚇壞立刻報警。台中市警察局獲報後不敢大意，馬上出動大量人車到趕到現場，儘管趕到時沒有發現可疑人士，卻在地上找到多枚手槍子彈殼，隨即成立專案小組展開追查。

警方表示，專案小組24日先找到遭丟棄的作案車輛，25日抓獲同車林姓、陳姓2名共犯，29日抓獲協助主嫌逃亡的張姓、高姓共犯，並查扣3輛涉案轎車，直到30日上午8時10分在西屯區抓獲開槍的蔡姓主嫌與1名劉姓共犯，現場也查扣了2把制式手槍。

▲嫌犯作案用的手槍與車輛。（圖／記者白珈陽翻攝）

蔡姓主嫌落網後供稱，當時喝酒後情緒不穩，衝動之下才會對空開槍，作案過程均是個人所為。不過據《東森新聞》報導，有知情人士私下表明，嫌犯們在金錢豹舉行慶功宴，散場後疑似因為分贓不均，主嫌才會對空開槍發洩，其餘5名共犯對主嫌不能諒解，甚至狂酸是豬隊友。

這一次犯罪集團有6名成員落網，未來可能再扯出一連串名單，警方將繼續追查是否有其他共犯，6名落網成員訊後移送台中地檢署偵辦。

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