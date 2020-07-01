扛下李眉蓁競辦發言人重任　謝龍介臉書被洗版：有你在就穩了！

▲謝龍介擔任李眉蓁競選團隊發言人，網友嗨翻。（資料照／記者林悅翻攝）



記者柯振中／綜合報導

高雄市長補選拉開序幕，藍、綠、白人碼都在各自備戰。國民黨參選人李眉蓁的競選團隊名單曝光，國民黨副秘書長謝龍介也在列，讓眾多網友紛紛前往謝龍介的臉書，嗨翻洗版留言，「有龍介兄助陣！穩了！」

李眉蓁競選團隊名單6月29日出爐，由前立法院長王金平擔任榮譽主委，已故議長許崑源的遺孀林絲娛任主委一職，國民黨副秘書長謝龍介擔任發言人。對此，謝龍介在臉書發文說明，李眉蓁競選團隊成形，名單盼展現年輕及團結，「發言人由謝龍介領軍。」

眾多網友看完，紛紛在下面稱讚，「有龍介兄助陣！穩了」、「龍介議員有你在，李眉蓁定加分」、「龍介出馬一定成功」、「龍介仙出征，加油」、「龍芥（介）兄有你的加入太棒了，加油」、「太棒了…龍介仙出馬一定高票當選。」

▼謝龍介的臉書被網友洗版。（資料照／記者林悅翻攝）



據了解，之所以會選擇謝龍介擔任發言人，是因為謝的台語流利，能夠與高雄民眾「接地氣」，且謝全國知名，找來擔任發言人，不會出現太多額外的意見。

除此之外，高雄市前市府團隊的前新聞局長鄭照新、前青年局長林鼎超也在名單上，分別擔任發言人團團員以及青年團團長的職務。

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