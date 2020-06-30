港版國安法即刻生效　林鄭月娥透露：無追溯力、審訊採無罪推定

▲林鄭月娥於聯合國安理會會議上談港版國安法（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

中國大陸十三屆全國人大常委會第20次會議30日閉幕，今早以162票全票通過《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法（草案）》，稍早習近平已經簽署並宣布即刻施行。香港特首林鄭月娥下午也於聯合國安理會的會議上發表了6分鐘的談話，指出「港版國安法」是針對極少數人，法例並沒有追溯力，未來審訊會以無罪推定為原則。

根據《香港01報導》，林鄭月娥在會議上指出，自從去年6月以來，香港的局勢一直受到外部勢力影響，暴力行為不斷升級，行徑就有如恐怖主義一般，鼓吹港獨和自決的組織更激化年輕人公然污衊國旗和破壞中央駐港機構，讓香港飽受創傷。

▲港版國安法。（圖／路透）



林鄭月娥表示，全國人民代表大會作為中國最高的權力機關，擁有為香港特別行政區制憲的權利，國安在全世界任何一個國家都是屬於中央事務，，在「一國兩制」的體制下，香港和澳門兩個特別行政區的《基本法》要求特區自行立法以維護國家安全，澳門在2009年就立法成功，但香港在2003年立法失敗後，就一直沒能完成制憲的責任。

林鄭月娥也強調，法律旨在防範、制止和懲治任何分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全的行為，立法體現了重要的法律原則，例如無罪推定和保護嫌疑人的權利，而且沒有追溯力。除了極少數的特定情形外，香港特別行政區對將法律所訂的罪行行使管轄權。

大陸國務院港澳事務辦公室也在傍晚發布聲明，表示堅決擁護香港國安法，將全力支持配合做好法律實施相關工作。全國人大常委會制定香港國安法，並將該法列入香港基本法附件三，由香港特別行政區在當地公佈實施，這是「一國兩制」實踐具有里程碑意義的大事，香港也將迎來變亂為治、重返正軌的轉機。

▼因應港版國安法，香港民眾上街表達訴求。（圖／路透社）

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