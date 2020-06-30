大型柴油車修車補助金額報你知　調修達4期以上排放標準有10萬

▲環保署表示，每輛車最高補助10萬元並僅限申請1次。（圖／桃園市環保局提供）



記者許展溢／台北報導

環保署今年4月15日修正發布「大型柴油車調修燃油控制系統或加裝空氣污染防制設備補助辦法」，鼓勵車輛落實維修保養或加裝空氣污染防制設備，以降低車輛污染排放。

環保署空保處指出，為簡政便民，已取消調修前檢測程序，一至三期排放標準的大型柴油車直接將車輛駛至核可保養廠，若調修後黑煙不透光率低於車輛出廠或進口時所適用的排放標準（如1993年6月30日以前出廠之一期大型柴油車，黑煙不透光率≦2.7 m-1；1999年6月30日以前出廠之二期大型柴油車，黑煙不透光率≦1.5 m-1），即可於補助期間不限申請次數享有累積金額5萬元補助。

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▲▼大型柴油車修車補助說明。（圖／環保署提供）



空保處說明，若調修後可達到四期以上排放標準（黑煙不透光率≦1.0 m-1），累積補助金額超過5萬元的費用給予49%補助金額，且每輛車最高補助10萬元並僅限申請1次。

為澈底解決黑煙排放問題，空保處指出，補助辦法規定調修項目至少應包含引擎系統、噴射泵浦或噴油嘴其中一項，並搭配全套的清除積碳，包括進氣岐管、進排氣門、引擎燃燒室及排氣管（含消音器）。目前全國已有47家保養廠取得環保署核可。

▲環保署指出，柴油車排放汙染仍對空氣品質及民眾健康有不良影響。（圖／環保署提供）



環保署強調，柴油車符合出廠時的排放標準就可以正常使用，當期車採當期驗，並無強制要求老舊車輛淘汰，惟柴油車排放污染仍對空氣品質及民眾健康有不良影響，因此，優先針對大型柴油車提供多元輔導協助方案，包含補助汰舊換車、調修燃油控制系統、加裝空氣污染防制設備、購車低利信貸及利息補貼、協調財政部減徵汰舊換新之新車貨物稅及零組件免關稅，與車主共同合作，改善柴油車污染排放。

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