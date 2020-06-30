另類鳩佔鵲巢！台東雞下蛋在安全帽　網：鄉下的雞就是狂

▲ 另類「鳩佔鵲巢」下蛋在安全帽裡，果然住在鄉下的雞就是狂。（圖／魏瑞廷提供）

記者楊鈞典／台東報導

台東區塊鏈青農魏瑞廷在個人臉書上傳一段趣味的照片，標題為「住在鄉下的雞就是狂」，魏瑞廷飼養的母雞，把雞蛋產在安全帽裡真的是很安全，但要騎機車去田裡工作，安全帽變產房怎麼辦？讓網友們瘋狂討論，有的留言「真的是很安全的窩」、「求認養」、「再買一頂，就讓牠繼續住」，還有更有趣網友請魏瑞廷要「幫牠作月子」，魏瑞廷也幽默的回應「已經有煮麻油雞幫牠補一補」，讓大家都笑翻了。

30日清晨青農魏瑞廷準備騎機車到農田去工作時發現，安全帽坐著一隻母雞，當準備把牠趕走時，驚見！安全帽內有數顆雞蛋，原來母雞霸佔安全帽把牠當成產房，魏瑞廷看了也不忍心強制驅離，只好到隔壁借一頂安全帽先暫時使用。魏瑞廷說，前幾天在鞋櫃裡就已經有產一窩蛋了，當時要拿鞋子，不曉得裡面有母雞產蛋，結果手還被牠啄了一下，現在連安全帽都被霸佔了，他只能苦笑說，孕婦最大，只能順著牠。

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魏瑞廷表示，鄉下的家禽、家畜經常是以放養的方式飼養，所以有時後在找東西時會發現意外的驚喜，像這次的安全帽被當成產房事件只是最基本的。過去還有自己養的豬在倉庫裡生小豬，有一次在倉庫找工具時，看到許多粉紅色肉球在蠕動，近看原來是小豬仔，自己也只能暫時充當月子中心人員，幫母豬補充養份增加奶水，讓小豬仔快快長大。

最後魏瑞廷說，在鄉下地廣人稀，很多動物都是把許多地方都當成產房，下次造訪鄉村時，不妨多留意，有可能這些驚喜就在你身邊。而自己的安全帽被當成產房也算是一種「鳩佔鵲巢」吧！

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