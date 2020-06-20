6萬8千元「防彈安全帽」被偷了　失主求目擊者：懸賞3萬元！

記者柯沛辰／綜合報導

台北一名秦先生近日在網路上懸賞3萬元，希望找回失竊的安全帽，因為這頂安全帽不僅價值6萬8千元，在全台灣屈指可數，若要擁有，還必須從國外分批購買零件。失主懷疑，偷竊手法純熟快速，很可能是預謀犯案。

從安全帽配件來看，盔體要價999.99美金、護目鏡299.99美金、盔帶169.99美金、護顎544.99美金、支架214.99美金、其餘配件60美金等，若不含運費與稅金，總計已要價2289.86美金（約新台幣6.8萬元）。

▲安全帽每個配件都得從國外購得，而且要價不斐。（圖／東森新聞）

秦先生表示，這頂安全帽無法整頂直接買來，必須分開購買配件，「有的是英國的東西，有的是美國的東西，知道這頂帽子的軍事迷不多。」

案發當天，秦先生將機車停放在台北市士林區德行西路64號一間藥局前，但他才離開半小時，就有一輛陌生轎車開過來，將安全帽割下帶走。

▲失主懷疑，安全帽疑遭有心人是盯上。（圖／東森新聞）

秦先生懷疑，嫌犯早就盯上這頂安全帽，並一路尾隨，「因為警察跟我講，我停好車好像半小時內，（嫌犯）就來偷了，我一走他就來拿，然後開車，我覺得這個就是惡劣中的惡劣。」

秦先生指出，當時安全帽鎖在坐墊下，嫌犯應該是用刀子犯案竊走，「我那個算是防彈頭盔，其實它的材質就是很耐，就是很厚的那一種，剪刀也剪不斷，一定是用那種很鋒利的刀子（割斷）。」

▲失主將安全帽壓在坐墊下，直到牽車才發現不翼而飛。（圖／東森新聞，下同）

為此，秦先生在網路上懸賞3萬元，盼嫌犯的親友、同事主動舉報，也向偷竊者喊話：「若本人看到此貼文，你私訊給我，我願意跟你和解，這個社會很小，玩這些的圈更小，這頂帽子（非MK8）全台灣有的人絕對是個位數字，你敢賣出或拿出去炫耀，不用警察我也抓得到你！」

貼文一出，網友紛紛留言表示，「識貨的人偷的」、「我常擱東西在外都沒事，原來…是沒什麼價值」、「貧窮限制了我的想像」、「很快抓到，誰敢戴」、「會偷的一定是行家，知道這頂帽子的價錢，應該很好找才對」引發熱議。

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