張韶涵經紀約糾紛　更審改判賠專輯未發行之損失409萬

▲張韶涵經紀糾紛，更審再判她須賠償409萬餘元。（圖／記者張一中攝）

記者吳銘峯／台北報導

歌手張韶涵因合約糾紛，遭前東家青田經紀公司與福茂唱片公司提出訴訟，求償3465萬餘元。一審判決張女須賠償4萬元，二審再加碼要求再賠償63萬元。案經廢棄發回後，高等法院更一審30日做出改判，認為張韶涵解約後造成已經製作完成的專輯無法發行，因此改判張韶涵須賠償409萬餘元。可上訴。

本案中，青田與福茂公司起訴指出，張韶涵未依照一開始簽訂的合約，沒有發行10張唱片，指錄製發行了6張唱片；另外也沒有配合公司安排的演出，因此分別求償。其中青田求償800萬元，另外福茂唱片則求償2665萬元。

至於張韶涵則主張，原本與青田公司約定5年內發行10張唱片，但青田公司卻1年7個多月才發行1張唱片，是青田公司先違反合約內容；此外她也認為青田公司未經她同意，就將部分演藝工作委託給福茂公司處理，讓帳目混亂不清，雙方才無法合作。因此她才會在2011年7月4日寄出存證信函，終止契約。

案經法院審理，一審台北地院僅判准青田公司可以請求預付的酬勞4萬元，上訴二審後，高院則加碼改判張韶涵須賠償福茂唱片支付的服裝造型費用63萬元。案經最高法院審理後，將這兩項賠償確定後，再將青田與福茂的其餘請求發回，由高院進行更一審。

更一審於30日宣判，高院認為雙方終止合約前，福茂唱片已經著手製作張韶涵的第7張專輯，其中有7首歌曲已經支付編曲、作詞等製作費用48萬餘元。另外高院也根據前6張專輯製作人林隆璇的電子郵件，估計張韶涵未發行第7張專輯將造成福茂公司360萬餘元的損失。最後更審改判張韶涵須再加碼賠償409萬餘元。可上訴。