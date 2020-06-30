4屁童刮花45輛車！家長狂道歉「他們不懂事」…見賠償金額嚇傻

▲共有45輛車被刮花。（圖／翻攝自澎湃視頻）

實習記者曾筠淇／綜合報導

民眾出門開車看見停在路邊的車被刮花，必定氣炸！在廣東東莞市居然有高達45輛車都被石頭刮花，經警方調查後才知道，原來是4名未滿12歲的孩童因為一時興起、覺得有趣，才會像塗鴉般的刮花這些車。由於孩童都還沒有到達承擔刑事責任的年齡，所以免於受罰，不過光是其中37輛車的維修費就高達12萬人民幣（約新台幣50萬元），另8輛則尚未提供報價。

據《澎湃新聞》報導，東莞市樟木鎮天龍居小區內，由於多以別墅為主，因此住戶的車輛幾乎停在路邊、院子旁。21日晚間，有4名年齡介於7至11歲的孩童因為覺得「好玩」，所以便撿起了路邊的石頭，一口氣刮花45輛車，其中還有一輛的車身有數十道刮痕，就像被拿筆塗鴉，油箱蓋還被刮出另個顏色。

▲37輛車的維修價格合計超過50萬台幣，另外有8輛車還沒有估價。（圖／翻攝自微博／中國新聞網）

不過警方表示，由於孩童們還沒到達承擔刑事責任的年齡，所以免於受罰。經過汽車修理廠的初步估算，其中37輛車修復費用就高達12萬人民幣（約新台幣50萬元），另外8輛車目前則尚未提供報價。警方呼籲，家長務必加強對孩童的教育，不要破壞他人財產及公物，且必須以身作則。

這些肇事孩童的家長已狠狠教育自己的孩子，不過日後將如何與車主和解、賠償，警方不會介入，全由雙方決定。這些父母已經公開向車主致歉，也願意承擔所有應負的責任，目前警方也在積極提供協助以解決問題。