南下墾丁突停路中！「8男女亂舞狂歡」車全堵　超扯影片曝光...網罵爆了

記者周亭瑋／綜合報導

眼看疫情趨緩，許多民眾把握好天氣出遊，然而在南下墾丁的路上，竟有兩台轎車突在路中停下，前後一共8男女跳下車猖狂亂舞，脫序行徑害其他車輛全卡在後方，怒將畫面PO網。

黃先生3日在「恆春半島公共事務討論社團」po出影片，傻眼表示「疫情趨緩大家開心出遊，還是要注意安全啦！這樣突然開門，害我差點便溺在車上，曾經看過有人被旁邊的車子嚇到，結果自撞安全島，還好當下有hold住。」

▲男女紛紛竄出車門，跳舞狂歡。（圖／黃先生授權引用）

事件發生於台26線大潭路段、接近小七後壁湖門市的車道上，當時一前一後的兩輛白色轎車，莫名在道路上停下，緊接著一共8名男女陸續竄出，像開轟趴一樣舉手揮舞、扭動身體超過10秒，才又上車前行。過程中，甚至有位長髮女生站到另一個車道上，害駛來的轎車急煞；而後方5台車輛也被迫停下，不敢向前移動。

離譜行徑讓網友全怒了，紛紛飆罵「這些人有病嗎」、「天阿~同學這也太嚇人了吧」、「白癡的行為」、「沒有脫衣服，扣分」、「公共危險罪了吧！這車禍算誰的阿」。而接獲檢舉的恆春警方則呼籲，民眾切勿開玩笑，逕自在車道上併排臨時停車，如違停未逾3分鐘以上者，處500-600元罰鍰，若不慎造成意外，還能以危險駕駛告發。

▼亂舞超過10秒，才上車繼續前行。（圖／黃先生授權引用）