取車莫名被「6根」包圍！車主急上網求救　網仔細一看傻了

▲取車莫名被6防撞桿包圍！車主傻了在線求救。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館，下同）



網搜小組／董美琪報導

一名網友在「爆廢公社二館」求救，表示自己車子停得好好的，沒想到要取車時，車前突然出現6根防撞桿，牢牢地鎖在地上，讓他沒辦法開走超傻眼，直呼「這整個停車場都怪怪的」。

網友4日下午3點多發文，表示自己沒有誤停到別人車位，這也不是月租車位，「抱歉……我是白車車主～請問我該怎麼離開這個格子……#在線等#早上還沒這些棒子#不是月租車位不是別人的車位#後面那個不是車格」。只見一台白車停在車格裡，後面還停一台車，前方竟突然被人裝了6根防撞桿，讓他進退不得。

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網友看了也傻眼說「突然多出這個的目的？」、「停車場有管理室嗎？可以先去詢問」、「撞過去等賠錢啊」、「這是惡作劇嗎」、「那個棒子蠻明顯就是包圍你的耶」。

還有人開玩笑「直直撞」、「別怕，直直駛下去」、「你要先吃無敵星星」、「選一根撞過去，放心它會讓你的」、「棒棒糖傷不了保桿，上吧」。

但也有人留言回應提醒，「曾經公司的臨路畸零地停車格也有一根這種，要違停借一下車位的車主以為他是軟Q，直接壓過去，結果好大一聲，碰……原來裡面被灌了水泥。」

不過最後車主表示自己終於脫困「出來了，15:20危機解除，後面車子開走了，謝謝各位」。一名網友也看出原因，原來後面車子亂停，包括連後面隔壁那台休旅車也是沒格子亂停車，這樣的奇遇也讓原PO感嘆，「真是個莫名其妙的停車場……」。

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