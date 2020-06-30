振興三倍券預購教學影片一次看懂　萊爾富可幫多人預定、信用卡支付折100元

▲萊爾富振興三倍券預購教學。（圖／萊爾富提供，下同。）



記者陳涵茵／台北報導

振興三倍券將於7月1日正式上線，共分為紙本券、信用卡、電子票證及行動支付共四種型態，各大超商搶攻商機，萊爾富分別推出「預訂」與「使用」優惠，讓回饋四倍有感，官方也推出預購教學示範影片，讓民眾更清楚流程明日輕鬆預購。

萊爾富預訂振興三倍券，除了個人預訂，官方也推出「多人預訂」方式，最多可幫8位家庭成員（含自己）進行預訂，影片中攜帶了多張家族健保卡前往超商，照著影片步驟依照指示完成流程，列印繳費單據至櫃台繳費，紙本券預訂輕鬆搞定。

1.現金支付、優惠

▲需攜帶健保卡才能預購。



欲預購三倍券，首先需攜帶健保卡和1千元現金，透過門市Life-ET機台進行「振興三倍券」預訂，於機台點選振興三倍券閱讀注意事項及點選同意後，再「插入健保卡」進行認證，於機台輸入「手機號碼」，並確認預訂者的「身分證後四碼」與「應繳金額」，即可進行單據列印。

每位完成「振興三倍券-紙本券」預訂繳費的民眾，繳費單據上還可獲得10元抵用金，以及大冰／熱美式或拿鐵咖啡享半價優惠。

2.刷卡支付、優惠

萊爾富是目前四大超商中，提供非現金支付選擇最多的超商，種類多達64種，同時也是四大超商中，唯一接受「全信用卡皆可刷卡」消費的超商。

▲萊爾富Life-ET機台頁面。



振興三倍券繳費除了可使用現金，萊爾富也開放使用行動支付HiPay綁定台新、國泰世華、聯邦銀行卡或持中信卡、悠遊卡等方式結帳，除享有銀行加碼活動、會員7月萊繳寄取件月月抽MacBook Air i5等大獎和累積Hi點回饋。部分信用卡可享10%回饋，每卡最高回饋100元刷卡金，限量登錄20,000名等優惠。

3.口罩同步開放預購

▲萊爾富丹寧玫瑰色口罩口罩。（圖／萊爾富提供）



另外沒搶到丹寧玫瑰色口罩還有機會，萊爾富自創企業版口罩預購系統，加量推出5,000盒台灣製造的LAITEST 萊潔炫彩醫療口罩「丹寧玫瑰色」，每盒50入特價349元，每人限購1盒，民眾可於7月1日上午07:00至19:00，於萊爾富Life-ET機台(無藥商門市及特殊門市除外，其餘有參與口罩預購門市全台約1300多家，限量預購，售完為止。

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