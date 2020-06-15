家長當心！男童拖繩搭電梯「半截卡門外」　下秒遭吊掛懸空險勒死

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記者陳豐德／新北報導

孩子搭電梯千萬要小心！《新北消防發爾麵》臉書粉絲專頁日前PO出一段電梯內的監視器畫面，有3名孩童搭乘電梯，但其中一名男童身上掛了一條很長的繩子，電梯關起部分繩段仍在電梯門外，瞬間男童脖子被繩子拉扯，高高吊起在電梯門上，所幸繩子不久後便鬆脫，驚悚畫面讓人看了捏一把冷汗。

監視畫面中可看到，當時3名孩童進到電梯後準備下樓，孩子們卻沒發現其中一名男童身上纏繞著的長繩，有一大截還留在電梯門外，但電梯關上開始移動時，男童瞬間就被繩子拉扯吊掛在電梯門上，整個人懸在半空之中。

▼男童身上纏繞著長繩搭乘電梯，因半截卡門外瞬間遭吊起。（圖／翻攝自新北消防發爾麵）



一旁的小朋友們見狀趕緊上前協助，試著將男童托起讓他脫困，手忙腳亂之中，所幸繩子恰巧逐漸鬆脫，小朋友這才掉落在電梯地板上。《新北消防發爾麵》發文提醒「絕命終結站的劇情，是有可能發生的！」，呼籲民眾「搭乘電梯時，要當心身上的衣物或物品是否過長，造成自身危險；小朋友搭乘電梯更要特別注意！」

網友看到留言說「這影片是土耳其的，小姐姐好機警，大人都不見得能馬上想到應變」、「沒有成人陪同，讓孩子們獨自搭電梯真的超危險的」、「 我跟我家狗狗也曾經如此，狗狗出電梯我的牽繩剛好掉了，卡在電梯內，結果別的樓層有人按電梯，電梯往上，我家狗狗整個被拉上去，」、「家長呢？這種疏忽終生悔恨啊！」、「嚇死人，雞皮疙瘩都起來了！還好沒事！」。

▼監視器拍下男童身上纏繞的繩子。（圖／翻攝自新北消防發爾麵）



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