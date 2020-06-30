暗戀班花三年不敢說⋯收行李翻出「告白飲料詩」　暖心結局網友瘋喊：太浪漫

▲網友跟暗戀三年的班花用飲冰室茶集小詩譜出浪漫故事，讓網友都看到被融化！（圖／網友授權提供，請勿隨意翻攝）

消費中心／綜合報導

告白方式有千百種，有人喜歡在星光燦爛下說出愛意；有人則喜歡用文字訴說著濃濃的曖昧。近日在論壇上就有一個高三畢業生貼出自己喜歡班花3年的故事，雖然兩個人都有曖昧泡泡存在，但考上理想學校即將分隔兩地的他們，始終都沒有戳破彼此愛意。但就在原PO整理行李時，卻意外從詩集中掉出兩張飲冰室茶集的詩作以及手寫信，暖心劇情讓網友看得直呼，「用詩告白也太浪漫了吧！」

原PO說自己跟其他人不太一樣，在大家喜歡韓團、獨立音樂、嘻哈時，自己卻鍾情於7、80年代搖滾、民謠，班上的人都不懂他的愛，除了「她」例外。兩個人常常在假日逛二手書店，看著喜歡的詩集，班花還說過，「想試著進入你的世界」，理解他喜歡的詩作，甚至還會收集一些小詩句送給他當驚喜，但這一切都到兩人考上各自的學校後，因為害怕面對分別而不能像以前一樣自然聊天，心裡非常傷心。

就在兩個星期前，班上同學一起跑去玩夾娃娃機，兩個人走在人群最後面，到超商買了烏龍奶茶、奶綠，雖然嘴裡喝著甜甜，但其實感覺兩人都有心事，要準備面對離別苦澀。心情一直很不好的原PO想趁著丟掉所有參考書一解煩悶時，卻意外在喜歡的詩作裡面看到兩個小字卡以及一封班花手寫信，上面寫著：

「這三年來想對你說聲謝謝，我不見得理解你成天捧著的詩集，但想用你愛的方式，陪著你，未來也是」

還附上兩個人一起去超商買的飲料上的詩句，尤其是上面寫到「月台人海，偏偏只見你」、「能夠拖著淡而無味的日常前行 是因為有你」，讓原PO心瞬間融化，決定要換自己給她驚喜。

原PO也同樣選擇飲冰室茶集上的詩句，特地挑選方文山的〈光的告別〉、〈最美的遠方〉送給班花，彷彿是要告訴她即使未來兩個人會在不同的城市生活，但你永遠就在我身旁，能融化我思緒中所有的霜雪。

超暖心故事推出後讓網友感到「超甜」，有人就說，「居然三年都沒告白，原PO你要改進」；有人也說，「用詩互相吿白也太浪漫了吧！」；還有人說，「我也會看飲冰室茶集上的詩句抄下來當情書用，上面有超多知名的小詩在上面，我自己也超喜歡方文山的詩句。」

▼看到原PO跟班花用飲冰室茶集小詩相互告白，讓網友也回憶道以前會為了收集包裝試跑遍學校附近超商。



一說到方文山的詩句，有網友也分享最近飲冰室茶集跟方文山合作的詩句拍成的微電影「光的告別」，短短40個字的短詩卻充滿濃濃畫面感，把熱戀中的燦爛以及捨不得通通寫在裡面，改編成的電影也在愛戀微醺時，讓字字句句都成為傾心的理由。此外，除了方文山的詩句以外，在IG上也有許多高中生都分享著屬於自己的「飲冰室小詩」，在這個高科技運行的時代用著最樸實卻也溫暖的文字，訴說屬於自己的青春愛戀。

看看他們在盛夏中閃耀的心情故事

〈最美的遠方〉：https://youtu.be/sTB0CwF43zM

〈光的告別〉：https://youtu.be/n1HjRGTSbOQ

