宅經濟正夯！外送美食不稀奇　現在連「告白」都可外送

▲宅經濟正夯，GATSBY推出「告白外送」服務，在炎炎夏日幫你傳達心意，要帶給你最難忘的告白回憶。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者陳珊珊／採訪報導

受到疫情影響，台灣的宅經濟發燒，從美食、飲料到居家用品都有人可以幫你外送，可是你知道嗎？現在竟然連「告白」這件事，都可以外送囉！網路校園論壇Dcard貼出一篇有關「告白外送」文章，引起網友們熱烈回應，記者也實際跟拍，一探究竟現在正夯的「告白外送」服務到底是怎麼回事！

▲GATSBY推出告白外送服務，幫民眾傳達心意。（圖／記者謝盛帆攝）

▲GATSBY貼心準備清爽夏日告白精緻禮盒與小卡片。（圖／記者謝盛帆攝）

藏在心裡的話，不好意思說出口，GATSBY推出「告白外送」服務，並且精心準備禮盒與小卡片，要幫同學傳遞心意！告白者女同學說：「我想跟社團的學長告白，因為我比較內向，學長很照顧我，幫了我很多忙，想對他表達感謝。我在Dcard上看到GATSBY的告白外送活動，想說現在夏天很熱，GATSBY告白禮盒內的東西，對學長來說應該很實用」。

▲被告白的男同學又驚又喜。（圖／記者謝盛帆攝）

被告白者男同學說：「突然被GATSBY告白外送團隊突襲，我有點嚇到，想說我又沒有叫外送，怎麼會有外送員拿禮盒給我，打開禮盒發現裡面有一張卡片，內容寫說『謝謝你在社團非常照顧我，這一次換我挺你』，發現是社團的學妹給的，看了還滿感動的，覺得很有趣，不過很久沒被告白了，有點緊張」。

▲GATSBY用極限激涼力挺同學告白成功。（圖／記者謝盛帆攝）

日本知名男性化妝品牌GATSBY在今年夏天推出「告白外送」服務，被告白的同學可以獲得清爽夏日告白精緻禮盒，GATSBY用極限激涼力挺同學，讓你擁有最難忘的告白回憶！