南下「載滿告白花海」...女生氣暈狠甩　萬人譏：憑實力單身！癡情哥回應了

▲友人開車南下告白，下場哭哭！（圖／翻攝臉書爆廢公社）



網搜小組／劉維榛報導

「這是一個從台中衝下去高雄告白的故事！」一名男網友透露，身旁友人買了一堆花後，決定開車南下告白，結果後車廂開啟那剎那，戀情一秒告吹，竟然是五顏六色的菊花海。照片曝光後，萬人也噴笑狠酸，「有點傻眼...農曆七月要來臨了！」

一名男網友在臉書《爆廢公社》貼文笑虧，一位友人暗戀女方一段時間，決定趁著端午連假來一段浪漫大告白。豈料，後車廂一打開來，女生不但沒有冒出粉紅色泡泡，還狠狠拒絕交往，真相超欠打。

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畫面可見，友人拿著小捧花，帥氣插著口袋，後車廂裡還掛上「Be my girlfriend？」的白色布條，但是映入眼簾的，並非999朵玫瑰花浪漫簇擁，而是超觸霉頭的菊花海，以及幾朵向日葵，不過有些花被悶爛，垂頭模樣更晦氣，讓人看了哭笑不得。原PO也笑壞直呼，「被打槍了，有沒有人看他可憐要撿走的？」

▲失戀友人現身了！（圖／翻攝臉書爆廢公社）



比悲傷更悲傷的故事貼出後，掀起萬人朝聖笑噴，「憑實力單身」、「猛看我以為是送山頭的咧」、「這...是跟花店殺價殺太兇嗎」、「配色完全是要頭七的feel」、「少帶了誦經團」、「想冥婚？」「布條還是白的」、「這是告別不是告白吧」、「這是不是人家剛辦完，就去拆下來的？」「這是一路好走的概念吧」。而失戀的友人也現身留言串，尷尬回應大家「謝謝！」