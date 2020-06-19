吃碗滷肉飯愛上老闆的女兒…他把人強拉上車「想告白」　悲慘下場令人搖頭

記者陳雕文／新北報導

太激動了吧…新北市一名何姓男子去年在板橋吃滷肉飯，看到老闆的千金外型亮麗，他心跳加速希望能與之交往，但女方已有男友，始終不理會何男的追求，後來何男找朋友協助，想把人強拉上車並告白，但此舉把女方嚇壞，放聲尖叫驚動鄰居，何男只好放手閃人，如今求愛不成還被通緝，下場令人不勝唏噓。

▲板橋滷肉飯千金回家險遭擄走。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，32歲的何姓女子是板橋知名滷肉飯老闆的千金，由於該店的滷肉飯一碗只要15元，店內時常客滿得排隊，而何女平時在店內上班；案發當晚9點多，她下班提著一袋食物要走回家，不料在巷口遇到埋伏的白色轎車，在何女開鎖準備要上樓時，何男突然上前試圖將她強拉上車，好險何女雙腳下蹲、身體重心轉移，瞬間讓何男拖不動，只好放手倉皇上車逃逸。

警方循線將42歲何男及其友人逮捕到案。何男解釋，半年多前曾到新北市板橋區一家老字號滷肉飯用餐，看到老闆的何姓女兒長相貌美，驚為天人，想要有進一步的關係，於是時常上門用餐，刻意搭訕攀談，希望能贏得芳心，但何女有交往的男友，根本不予理會。

去年11月底，何男決定計畫表白行動；他找了好友先去新莊區租車，又去八里區偷了一塊車牌換掉租賃牌，再到何女的住處勘查地形，隔日晚間開車到她家守候埋伏，打算趁她返家前，將她請上車表白示愛。警方懷疑案情並不單純，訊後依妨害自由、傷害、竊盜等罪嫌將2人送辦。

新北地檢認為，何男友人只是受託擔任司機，並沒有協助押人上車等犯罪行為，因此處分不起訴，至於何男則被通緝中。

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